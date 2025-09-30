Kauno „Žalgiris“ pratęsė partnerystę su kelionių duomenų programėle keliautojams

„Saily“ yra eSIM mobiliųjų duomenų programėlė, siūlanti mobilaus interneto ryšio paslaugas daugiau nei 200 šalių bei regionų. Keliautojai, pasirinkę „Saily“ eSIM mobiliųjų duomenų planą, gali nesinaudoti įprastu tarptinkliniu ryšiu, garsėjančiu didelėmis ryšio sąskaitomis.
Anot „Saily“ generalinio direktoriaus Vykinto Maknicko, bendradarbiavimą pratęsti paskatino išskirtinė „Žalgirio“ bendruomenė bei aistra krepšiniui.
„Kauno „Žalgiris“ vienija miestus, kartas, skirtingai mąstančius žmones – tai daugiau nei tik komanda. Norime būti šio judėjimo dalimi ir prisidėti tuo, ką mokame geriausiai – pasirūpinti patogiu interneto ryšiu užsienyje. Taip sirgaliai gali sekti komandą ir stebėti rungtynes, o komanda – dalintis naujienomis, kad ir kur bebūtų“, – sako V.Maknickas.
Partnerystės pratęsimo proga kiekvienas „Žalgirio“ bendruomenės narys – žaidėjai, darbuotojai bei sirgaliai – bet kurį „Saily“ eSIM mobiliųjų duomenų planą gali įsigyti su 15 proc. nuolaida.
„Džiaugiamės galėdami tęsti šią sklandžią kelionę su „Saily“. Ši kampanija ne tik išryškina mūsų žaidėjų mobilumą ir greitį, bet ir pabrėžia, kaip svarbu palaikyti ryšį, kad ir kur mus nuvestų kelionės. Kadangi rungtyniaujame tarptautinėje arenoje, turėdami tokį patikimą partnerį kaip „Saily“ užtikriname, kad mūsų žaidėjai ir sirgaliai galėtų susitelkti į tai, kas iš tiesų svarbu – mėgautis žaidimu ir sklandžiu ryšiu“, – sako „Žalgirio“ partnerysčių pardavimo vadovas Donatas Norkevičius.
Kauno „Žalgiris“ ir „Saily“ partnerystę pradėjo praėjusio sezono pradžioje, „Saily“ mobilusis internetas komandos žaidėjus bei darbuotojus ištikimai lydėjo išvykos rungtynėse.
„Saily“ – kibernetinio saugumo įmonės „Nord Security“ produktas. Tai prieinama ir patogi eSIM paslauga, padedanti be rūpesčių naudotis interneto ryšiu keliaujant. „Saily“ klientų aptarnavimo paslaugas teikia visą parą ir siūlo lanksčius planus daugiau nei 200 šalių bei regionų.