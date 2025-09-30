Koronavirusu susirgęs G. Antetokounmpo įstrigo Graikijoje ir įvardijo nerimo priežastį

Milvokio ekipos generalinio direktoriaus Jono Horsto teigimu, Giannis Antetokounmpo negalės dalyvauti treniruočių stovyklos pradžioje dėl koronaviruso infekcijos.
„Aš tik laukiu neigiamo testo, kad galėčiau išeiti iš namų ir sėsti į lėktuvą. Nenoriu niekam kelti pavojaus. Žinoma, esu nusivylęs, kad negaliu būti su komanda ir pradėti dirbti nuo pirmos dienos. Kaip lyderiui, man tai kelia nerimą. Bet toks gyvenimas.
Noriu, kad komandos draugai jaustų mano buvimą ir tai, kaip rimtai žiūriu į žaidimą. Šiandien negaliu būti su jais, bet po kelių dienų būsiu ten, o tada pradėsime dirbti kartu“, – sakė su Graikijos rinktine Europos bronza iškovojęs G.Antetokounmpo.
Krepšininkas nuotolinėje spaudos konferencijoje pakalbėjo ir apie savo čempioniškas ambicijas.
„Visą savo karjerą kartojau: noriu žaisti komandoje, kuri suteikia man galimybę laimėti titulą. Tai niekada nepasikeis. Noriu visada būti tarp geriausių. Yra visiška nepagarba sportui – krepšiniui nesiekti aukščiausių tikslų ir norėti, kad tavo sezonas baigtųsi tiesiog balandį“, – „zoom“ konferencijoje sakė 30 metų „Bucks“ puolėjas.
