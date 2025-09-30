Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Koronavirusu susirgęs G. Antetokounmpo įstrigo Graikijoje ir įvardijo nerimo priežastį

2025 m. rugsėjo 30 d. 06:59
Lrytas.lt
NBA klubo „Milwaukee Bucks“ lyderis ir puolėjas Giannis Antetokounmpo lieka Graikijoje, laukdamas neigiamo COVID-19 testo. Praėjusią savaitę Graikijos krepšinio rinktinės vedliui buvo diagnozuotas koronavirusas ir žaidėjas neišvyko į JAV, kur šiomis dienomis vyksta klubų spaudos dienos, o spalį startuos ir kontroliniai mačai.
Daugiau nuotraukų (1)
Milvokio ekipos generalinio direktoriaus Jono Horsto teigimu, Giannis Antetokounmpo negalės dalyvauti treniruočių stovyklos pradžioje dėl koronaviruso infekcijos.
„Aš tik laukiu neigiamo testo, kad galėčiau išeiti iš namų ir sėsti į lėktuvą. Nenoriu niekam kelti pavojaus. Žinoma, esu nusivylęs, kad negaliu būti su komanda ir pradėti dirbti nuo pirmos dienos. Kaip lyderiui, man tai kelia nerimą. Bet toks gyvenimas.
Noriu, kad komandos draugai jaustų mano buvimą ir tai, kaip rimtai žiūriu į žaidimą. Šiandien negaliu būti su jais, bet po kelių dienų būsiu ten, o tada pradėsime dirbti kartu“, – sakė su Graikijos rinktine Europos bronza iškovojęs G.Antetokounmpo.
Krepšininkas nuotolinėje spaudos konferencijoje pakalbėjo ir apie savo čempioniškas ambicijas.
„Visą savo karjerą kartojau: noriu žaisti komandoje, kuri suteikia man galimybę laimėti titulą. Tai niekada nepasikeis. Noriu visada būti tarp geriausių. Yra visiška nepagarba sportui – krepšiniui nesiekti aukščiausių tikslų ir norėti, kad tavo sezonas baigtųsi tiesiog balandį“, – „zoom“ konferencijoje sakė 30 metų „Bucks“ puolėjas.
Giannis AntetokounmpoNBAMilwaukee Bucks
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.