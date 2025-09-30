M. Buzelis iš savęs kaldina naują „Chicago Bulls“ žvaigždę – nepabūgo rėžti apie ambicingas svajones

Pademonstravęs savo užaugusius raumenis ir augančias ambicijas, antrametis NBA žaidėjas patikino, kad šiame sezone iš „Bulls“ galima sulaukti netikėtumų. 20 metų 208 cm ūgio puolėjas Matas Buzelis dėstė, kad „Bulls“ sudėtyje yra daugiau nei pakankamai žaidėjų, kad nustebintų likusias NBA komandas.
„Asmeniškai aš nejaučiu jokio spaudimo, – sakė M.Buzelis. – Žinau, kaip sunkiai šią vasarą dirbau. Žinau, kad mano kelyje bus kliūčių ir mėlynių, bet mano mentalitetas man liepia visada būti geriausiu, padėti komandai laimėti.
Aš visada apie savo pastangas tobulėti galvoju taip: jei kažkas tai padarė, galiu tai padaryti ir aš. O jei niekas to nepadarė, tai būsiu pirmas, kuris tai padarys.“
Lietuvis apie ekipos pasirengimą kalbėjo itin emocionaliai.
„Esu labai susijaudinęs. Manau, kad su šia komanda nustebinsime daug žmonių. Ir aš savo ekipa labai pasitikiu. Turime daug vaikinų, kurie labai sunkiai dirba sporto salėje. Visi yra susikaupę, visi susikoncentravę ir aš tiesiog jaučiu tą energiją. Tai sunku paaiškinti. Jei būtumėte sporto salėje, tai pamatytumėte“, – situaciją komandos viduje įvertino M.Buzelis.
Antrus metus NBA žaisiantis lietuvis nebijojo išdėstyti savo tikslus naujame sezone.
„Noriu laimėti labiausiai patobulėjusio žaidėjo apdovanojimą šiais metais, – tęsė jis. – To ir sieksiu. Tai komandinis sportas ir viskas sukasi apie komandą. Individualūs dalykai atsiras tik tuomet, jei laimėsime, todėl jaudinuosi, kad būtų kuo daugiau pergalių.“
Praėjęs sezonas turėjo duoti vaisių, tačiau to nebuvo. „Bulls“ neblogai baigė NBA reguliarųjį sezoną praėjusį pavasarį, trečius metus iš eilės pateko į atkrintamąsias varžybas, bet iškart iškrito po akistatos prieš „Miami Heat“.
Ekipai vadovaujant Artūrui Karnišovui, klubas laimėjo 109 mačus, tačiau pralaimėjo 90. Bet šio sezono jo komanda neatrodo labai kitokia nei anksčiau – taip, sudėtyje yra daug žaidėjų, bet, palyginti su kitomis komandomis, nėra jokių superžvaigždžių ar talentų.
„Manau, kad komandos sėkmė... yra būtina, norint, kad jūsų vaikinai taptų „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyviais, – sakė A.Karnišovas. – Esame susitelkę į pergales ir vaikinai šiais metais turėtų dar labiau patobulėti.
Komandos sėkmė nulems, ar jie bus pakankamai geri, kad taptų „Visų žvaigždžių“ mačo dalyviais, ar ne. Galima teigti, kad jei Joshas Giddey ir Coby White'as būtų turėję tokius mėnesius, kokius turėjo kovą, jie būtų galėję žaisti „žvaigždėse“. Turime sutelkti dėmesį į vidinį vyrukų tobulėjimą ir toliau įtraukti žaidėjus ė ekipą iš Naujokų biržos.“
Tiesa, Čikagos krepšinio žurnalistai pastebėjo, kad A.Karnišovo kalbos apie naujokų įtraukimą į ekipą neatitinka situacijos – „Bulls“ vadovybė Naujokų biržoje pridariusi daugiau klaidų nei sugebėjo pataikyti su talentais.
Štai kodėl 20-metis M.Buzelis ir jo ambicijos bus svarbūs ateinančiais mėnesiais Čikagai. Be pasitikėjimo savimi, jis taip pat įgijo raumenų, kurių „Bulls“ komandai gali prireikti, kad įveiktų klubo vidutinybės sindromą ir priverstų gerbėjus pamiršti nuviliančią pastarųjų metų istoriją.
