Pirmasis Eurolygos mačas Dubajuje – naujokai priima „Partizan“

Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Dubajaus klubas egzistuoja vos antrus metus, o pirmąjį sezoną žaidė Adrijos lygoje, kurios pusfinalyje 1:2 krito ne prieš ką kitą, o prieš „Partizan“ krepšininkus.
„BC Dubai“ Eurolygos namų rungtynes žaidžia „Coca-Cola“ arenoje kuri talpina 17 tūkst. žiūrovų.
„Partizan“ praėjusiame reguliariajame sezone iškovoję 16 pergalių per 34 rungtynes užėmė 12 vietą.
Antrajame ture „Partizan“ susitiks su Milano „Olimpia“, o Dubajaus ekipa mes iššūkį „Monaco“ klubui.