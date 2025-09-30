Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Victoras Wembanyama ir toliau auga – pridėjo dar centimetrų

2025 m. rugsėjo 30 d. 07:18
Lrytas.lt
Prancūzijos rinktinės žaidėjas bei NBA „San Antonio Spurs“ centras Victoras Wembanyama paaugo per vasarą dar 2,5 centimetro.
Daugiau nuotraukų (1)
Prieš naująjį sezoną „Spurs“ spaudos konferencijoje 21 metų centro puolėjas buvo oficialiai išmatuotas ir nustatytas jo ūgis – 2 metrai 23,5 centimetro.
Tai 2,5 centimetro daugiau nei praėjusiais metais.
„Šią vasarą labai sunkiai dirbau su savo kūnu. Manau, kad tarpsezonyje pasiekiau maksimumą, kurį galėjau pasiekti. Dabar man reikia žaisti krepšinį“, – sakė V.Wembanyama.
Praėjusį sezoną krepšininkas San Antonijaus komandoje sužaidė 46 rungtynes, per kurias vidutiniškai pelnydavo po 24,3 taško, atkovodavo po 11 kamuolių ir blokuodavo po 3,8 metimo.
Victoras WembanyamaSan Antonio SpursNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.