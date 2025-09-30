Victoras Wembanyama ir toliau auga – pridėjo dar centimetrų

Prieš naująjį sezoną „Spurs“ spaudos konferencijoje 21 metų centro puolėjas buvo oficialiai išmatuotas ir nustatytas jo ūgis – 2 metrai 23,5 centimetro.
Tai 2,5 centimetro daugiau nei praėjusiais metais.
„Šią vasarą labai sunkiai dirbau su savo kūnu. Manau, kad tarpsezonyje pasiekiau maksimumą, kurį galėjau pasiekti. Dabar man reikia žaisti krepšinį“, – sakė V.Wembanyama.
Praėjusį sezoną krepšininkas San Antonijaus komandoje sužaidė 46 rungtynes, per kurias vidutiniškai pelnydavo po 24,3 taško, atkovodavo po 11 kamuolių ir blokuodavo po 3,8 metimo.