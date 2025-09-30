Žalgirietis Ą. Tubelis prieš debiutą Eurolygoje: „Neperspaudžiu savęs“

„Tikrai laukiu, tačiau per daug neperspaudžiu savęs ir stengiuosi žiūrėti į tai, kaip į dar vienas rungtynes. Nekeisiu savo rutinos, neplanuoju daryti kažko naujo – tiesiog ruošiamės su komanda, atiduodame visą save, dirbame per treniruotes, tad manau, kad to ir reikia pergalei pasiekti – susikaupimo ir juodo darbo“, – apie asmeninį ir komandos nusiteikimą kalbėjo aukštaūgis.
Paklaustas apie padidėjusį fiziškumą, Ą.Tubelis neslėpė, kad kartais atsilaikyti nėra lengva.
„Stiprūs kūnai, kartais būna sunku, bet gavau patirties tiek vasarą grumdamasis su Eurolygos ir NBA žaidėjais, tiek ir Turkijoje dar spėjau sužaisti prieš „Anadolu Efes“, tai skirtumas tikrai jaučiasi, kartais sunku pastumti, bet tuomet reikia naudoti savo protą ir bandyti tuos kūnus apeiti“, – perėjimą į aukštesnį lygį įvertino lietuvis.
Ą.Tubelis pabrėžė ir LKL susitikimų svarbą prieš Eurolygos sezono startą.
„LKL rungtynės tikrai padėjo – ne tik man asmeniškai, bet ir susilipdyti visai komandai. Taip pat naudingos ir treniruotės, kuriose gal labai daug naujų dalykų ir neišmokstame, tačiau pastoviai taisome savo klaidas, žiūrime labai daug video medžiagos.
Poros treniruočių dar gal ir reiktų, bet manau, kad viskas labai gerai juda į priekį“, – teigiamai apie pasiruošimą sezonui atsiliepė aukštaūgis.
Ą.Tubelis kalbėjo ir apie žaidimo planą prieš „Monaco“ ekipą, tad kviečiame įsijungti pilną video ir išgirsti „Žalgirio“ naujoko mintis apie svarbiausią ateinančio mačo žaidimo aspektą.
Po šių rungtynių, jau penktadienį žalgiriečiai žais pirmąsias Eurolygos naujojo sezono namų rungtynes, kuriose sausakimšoje arenoje į kovą stos prieš Šarūno Jasikevičiaus Stambulo „Fenerbahce“.
Kitos Eurolygos namų rungtynės laukia spalio 16-ąją prieš Milano „Olimpia“.