„Green White Boys“ atsakė į dažniausiai girdimą kritiką: „Tubelis mūsų akyse niekados nebus žalgirietis“

Pirmiausia buvo adresuota Ąžuolo Tubelio problema. GWB vadinami fanai buvo pareiškę, kad būtent jo pasirašymas buvo viena esminių priežasčių, kodėl buvo pradėtas boikotas, nes jis, tuo metu dar būdamas Vilniaus „Ryto“ sistemos dalimi, 2019-aisiais buvo apspjovęs „Žalgirio“ logotipą.
Nors ir vėliau dėl to atsiprašė, „Green White Boys“ jo atsiprašymo nepriima.
„Žmogaus vertybės formuojasi nuo jaunystės iš tos sistemos iš kurios jis ateina. Atsiprašymas tiek pirmas, tiek antras atsirado iš visuomenės spaudimo, bet ne iš paties „jauno ir durno“ noro, – feisbuke pareiškė komandos fanai. – Tubelis mūsų akyse niekados nebus Žalgirietis, o tik žaidėjas kuris renkasi „tai kas geriausia jo karjerai“.“
Fanai atsakė ir į kritiką, kad jie neturi teisės formuoti komandos sudėties ar kad jie sirgs už Ą. Tubelio taškus ir pamirš konfliktą vos tik komanda žais gerai.
Pilnas GWB atsakymas:
Pabaigai, viešoje erdvėje matome daug neatsakytų klausimų, tad pateikiame atsakymus.
• Gi buvo jaunas ir durnas, atsiprašė ir ar jūs nesate padarę nesamonių būdami jauni?
Žmogaus vertybės formuojasi nuo jaunystės iš tos sistemos iš kurios jis ateina. Atsiprašymas tiek pirmas, tiek antras atsirado iš visuomenės spaudimo, bet ne iš paties „jauno ir durno“ noro. Tubelis mūsų akyse niekados nebus Žalgirietis, o tik žaidėjas kuris renkasi „tai kas geriausia jo karjerai“.
• Įmes tris taškus ir jau džiaugsitės.
Taip, džiaugsimės komanda ir kad jai sekasi.
• Tai ką pakeičia jūsų protestas?
Aiškiai nubrėžiame ribą klubui, kad peržengus ribas, motyvacijos kurti aktyvų palaikymą mūsų bendruomenėje nebeliks. Organizuotas palaikymas nėra duotybė, kurį turi visi klubai. Taip pat iškeliame problemas, apie kurias kalbame jau kelis metus ir priartėjame prie jų sprendimo. Mūsų tikslas, kaip ir klubo – amžinas Žalgiris, tačiau čia negalime kirsti kampų ir ieškoti greitų sprendimų. Pagarba sau ir savo vertybėms yra tai kas duos ilgalaikę naudą.
