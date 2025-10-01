„Green White Boys“ atsakė į dažniausiai girdimą kritiką: „Tubelis mūsų akyse niekados nebus žalgirietis“

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKrepšinis

„Green White Boys“ atsakė į dažniausiai girdimą kritiką: „Tubelis mūsų akyse niekados nebus žalgirietis“

2025 m. spalio 1 d. 10:09
Lrytas.lt
Po to, kai viešai paskelbė apie boikoto pabaigą, aktyviausi Kauno „Žalgirio“ sirgaliai – „Green White Boys“ – vėliau išplatino ir atsakymus į dažniausiai girdimus kritikos žodžius jiems.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmiausia buvo adresuota Ąžuolo Tubelio problema. GWB vadinami fanai buvo pareiškę, kad būtent jo pasirašymas buvo viena esminių priežasčių, kodėl buvo pradėtas boikotas, nes jis, tuo metu dar būdamas Vilniaus „Ryto“ sistemos dalimi, 2019-aisiais buvo apspjovęs „Žalgirio“ logotipą.
Nors ir vėliau dėl to atsiprašė, „Green White Boys“ jo atsiprašymo nepriima.
„Žmogaus vertybės formuojasi nuo jaunystės iš tos sistemos iš kurios jis ateina. Atsiprašymas tiek pirmas, tiek antras atsirado iš visuomenės spaudimo, bet ne iš paties „jauno ir durno“ noro, – feisbuke pareiškė komandos fanai. – Tubelis mūsų akyse niekados nebus Žalgirietis, o tik žaidėjas kuris renkasi „tai kas geriausia jo karjerai“.“
Fanai atsakė ir į kritiką, kad jie neturi teisės formuoti komandos sudėties ar kad jie sirgs už Ą. Tubelio taškus ir pamirš konfliktą vos tik komanda žais gerai.
Pilnas GWB atsakymas:
Pabaigai, viešoje erdvėje matome daug neatsakytų klausimų, tad pateikiame atsakymus.
• Gi buvo jaunas ir durnas, atsiprašė ir ar jūs nesate padarę nesamonių būdami jauni?
Žmogaus vertybės formuojasi nuo jaunystės iš tos sistemos iš kurios jis ateina. Atsiprašymas tiek pirmas, tiek antras atsirado iš visuomenės spaudimo, bet ne iš paties „jauno ir durno“ noro. Tubelis mūsų akyse niekados nebus Žalgirietis, o tik žaidėjas kuris renkasi „tai kas geriausia jo karjerai“.
• Įmes tris taškus ir jau džiaugsitės.
Taip, džiaugsimės komanda ir kad jai sekasi.
• Tai ką pakeičia jūsų protestas?
Aiškiai nubrėžiame ribą klubui, kad peržengus ribas, motyvacijos kurti aktyvų palaikymą mūsų bendruomenėje nebeliks. Organizuotas palaikymas nėra duotybė, kurį turi visi klubai. Taip pat iškeliame problemas, apie kurias kalbame jau kelis metus ir priartėjame prie jų sprendimo. Mūsų tikslas, kaip ir klubo – amžinas Žalgiris, tačiau čia negalime kirsti kampų ir ieškoti greitų sprendimų. Pagarba sau ir savo vertybėms yra tai kas duos ilgalaikę naudą.
Green White BoysKauno Žalgiris

