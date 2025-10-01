„Lietkabelio“ startas Europos taurėje – dvikova su „Besiktas“

Pirmojo mačo pradžioje šeimininkai panevėžiečiai vis siekė vytis svečius, kurie buvožinsniu priekyje ir pirmavo 1–3 taškais. Įpusėjus kėliniui po Kristiano Kullamae tritaškio „Lietkabelis“ pirmą kartą išsiveržė į priekį 10:7.
Nors turkai išlygino rezultatą, panevėžiečiai dar kartą spurtavo ir likus žaisti 3 min. susikrovė solidesnė persvarą – 20:12. Bet turkai sugebėjo aptirpdyti skirtumą ir po dešimties minučių kovos šeimininkai pirmavo 22:19.
Antrame kėlinyje Stambulo klubas spurtavo 10:0 ir pabėgo 29:22.
Europos taurėje panevėžiečiai varžosi jau šeštus metus iš eilės ir iš viso aštuntąjį kartą, tačiau per pastaruosius dvejus metus jiems nepavyko įveikti grupės etapo.
„Lietkabelis“ sezoną atsidarė LKL, kur nusileido Klaipėdos „Neptūnui“ ir sutriuškino „Jonavą“ bei Kėdainių „Nevėžį“.
Startavusį sezoną „Lietkabelis“ pasitiko atsinaujinęs. Prie komandos prisijungė Jamelas Morrisas, Augustine’as Rubitas, Kristianas Kullamae, Lazaras Mutičius, Nojus Radžius bei Trey’us Drechselas. Komandą šiame sezone ir toliau treniruoja vyriausiasis treneris Nenadas Čanakas.
Šį sezoną puikiai atrodo ir pirmoji „Lietkabelio“ varžovė Turkijos vicečempionė Stambulo „Besiktas“ ekipa, kurios sudėtyje yra ne vienas patyręs Europos taurės žaidėjas: Anthony Brownas, Devonas Dotsonas ir Bryntonas Lemaras.
Taip pat Stambulo klubo marškinėlius vilki ir Ante Žižičių, kuris yra yra praleidęs net šešis sezonus Eurolygoje ir tris NBA. Turkijos klubą treniruoja geriausiu laikomas Europos taurės strategas – Dušanas Alimpijevičius.
