„Žalgirio“ fanai stabdo boikotą

Fanai išplatino pranešimą feisbuke, kur paskelbė, kad vėl palaikys komandą.
GWB vadinama fanų grupuotė išdėstė ir pasiekto susitarimo su klubu punktus, tarp kurių – ir verslo partnerių bei komandos žaidėjų rinkimosi kriterijai.
Tuo pačiu fanai nuolatinį kainų didinimą į Eurolygos rungtynes pavadino teatru.
Pilnas „Green White Boys“ pranešimas:
„Green White Boys stabdo boikotą ir grįžta palaikyti pagrindinės krepšinio komandos.
„Žalgirio“ palaikymas yra laisvas pasirinkimas ir kiekvienas savyje turime idėją, kodėl mylime, kodėl palaikome šį klubą.
Nuo 2007 metų kuriame bendruomenę, kuri Žalgirį aktyviai palaikytų visur ir visada. Neskaičiuojame nuvažiuotų kilometrų, naktų praleistų prie choreografijų, dėl komandos palaikymo atšauktų planų su šeimomis ar draugais, nes tikime, kad visa tai darome dėl mums aukštesnio tikslo.
Todėl matome pareigą netylėti, jei matome, kad mylimas klubas praranda savo tikrąjį veidą, o mes prarandame priežastis, dėl kurių pradėjome palaikyti šį klubą.
Ąžuolas Tubelis. Apie Tubelio galimą pasirašymą informacija žiniasklaidoje atsirasdavo jau anksčiau, visuomet klubo paklausdavome, ar tikrai vyksta svarstymai. Atsakymas būdavo, kad tai skautų išplėstinis sąrašas ir dėl praeities klaidų jis rimtai nesvarstomas. Kaip vėliau paaiškėja, ši kandidatūra buvo stebima jau kurį laiką. Išėjus neoficialioms naujienoms, užduodame klausimus klubui, tačiau sulaukiame tik tylos.
Komandos niekada nekomplektavome ir niekada neturėjome idėjų ar noro, kad žaidėjų ar trenerių pasirašymas būtų derinamas su mūsų tribūna. Turėjome vos kelias raudonas linijas, kurios mums yra svarbios, ir viena iš jų buvo peržengta. Kyla klausimas: ar įmanoma, kad žaidėjas padarytų kažką dėl ko jam klubo durys būtų užvertos amžiams? Ar visada užtenka atsiprašymo? Jei ne spjovimas ant klubo logotipo, natūraliai kyla klausimas, kur yra mūsų klubo riba. Ar išvis ta riba egzistuoja? Jeigu taip, mes norime žinoti, kur ji yra.
Taip, Tubelis nebuvo vienintelė protesto priežastis, bet ji buvo gana svarbi. Mūsų nuomone, buvo sukurtas precedentas, kurio nereikėjo. Šiuo atvėju, mums nėra tiek svarbi žaidėjo tautybė ar jo perspektyvumas, jei žaidėjas yra menkinęs Žalgirio vardą”. Turime krūvas pavyzdžių, kai legionieriai tampa puikiais žalgiriečiais ir daugybę pavyzdžių, kai patys lietuviai nevertina to, kad atstovauja šiam klubui. Negalima glaistyti praeities tik dėl to, kad jis turi lietuvišką pasą.
Boikotu norėjome parodyti klubui, kad dialogas tarp klubo ir sirgalių negali būti apsimestinis ir diskusija mums svarbiais vertybiniais klausimais turi būti.
Komercializacija. Po vieno klubo gelbėtojo paliktų milijoninių skolų „Žalgiris“ pasirenka sveikintiną kryptį – sukurti klubą, pilnai gebantį save išsilaikyti ir niekada nepriklausyti nuo vieno žmogaus. Pastaruosius metus auga partnerių ir rėmėjų skaičius. Atsiranda požiūris „centas prie cento“. Daugybė klubų pasaulyje išnaudoja savo vardo žinomumą, dėdami jį ant įvairių prekių, siekdami uždirbti papildomas pajamas.
„Žalgiris“ tai daro uoliausiai iš visų Lietuvos, jeigu ne Europos sporto organizacijų. Pasirašomos sutartys, pagal kurias „Žalgirio“ vardas atiduodamas įmonėms naudoti, taip, kaip jos nori. Atsiranda ir absurdiškas tikslas turėti po vieną prekę su „Žalgirio“ logotipu kiekvienoje prekių kategorijoje. Tarpusavyje juokaujame, kad greitai sulauksime partnerystės su „Durex“.
Ar langų plovimo skysčiai ar pieniškos dešrelės iš tiesų sukrauna „Žalgiriui“ turtus? Pasirašomos sutartys net nepadengia pusės pajamų, gaunamų iš vienerių Eurolygos rungtynių. Ar verta parduoti savo vardą bet kam, jei už tai dažnu atveju sumokama tik simbolinė suma? Tikslas uždėti mūsų klubo vardą ant kuo daugiau prekių yra atrodo labiau vadybininko užduotis, ruošiant ketvirčio ataskaitą savo vadovui, bet ne legendinio klubo kryptis.
Aprangų partneris „Puma“. Sutinkame, kad tai tinkamesnis visais aspektais pasirinkimas nei ankstesnis, tačiau kyla klausimas, kodėl iš viso sporto komandų būrio būtent mes įsipareigojame savo parduotuvėse prekiauti su „Žalgiriu“ nesusijusiais drabužiais. Kodėl „Baskonia“, turėdama tą patį rėmėją, išsaugo savo identitetą, o mes, didžiausia Lietuvos sporto organizacija, nusileidžiame derybose ir tampame vieta, kurioje pardavinėjami su „Žalgiriu“ nesusiję drabužiai?
Mes, taip pat ir jūs, skaitantys šį tekstą, kurie vertiname „Žalgirio“ vardą, nenorime matyti jo nuvalkiojimo. Norime, kad „Žalgirio“ vardas būtų naudojamas su pagarba. Todėl mūsų pozicija yra aiški: „Žalgirio“ vardas turi būti labiau gerbiamas!
Bendruomenė. Idėja, kad sirgaliai suneša didžiąją dalį biudžeto savaime nėra bloga ir tai išties gali būti klubo finansiniu pamatu. Vis tik pradėjus skaičiuoti kiek maksimaliai galima gauti už vienerias rungtynes iš sirgaliaus, „Žalgiris“ rizikuoja palaipsniui tapti Lietuvos elito komanda.
Dėl šios priežasties mažiau pasiturintiems kauniečiams, studentams nebeužtenka galimybių nuolat lankytis rungtynėse ir pradėta orientuotis į sirgalius iš visos Lietuvos, kurie gali sau leisti šią pramogą.
Taip po truputį Eurolygos kovose arena virsta teatru. Į areną pritraukiamas ne tas sirgalius, kuriam komanda reiškia daugiausiai, o tas, kuris už šią pramogą gali sau leisti sumokėti didelę sumą. Mūsų nuomone, tai nėra tvarus bendruomenės pagrindas. „Žalgiris“ niekuomet nebuvo elito klubas, jis visuomet traukė ir patriotišką jaunimą, studentus ir visų pirma buvo mūsų miesto – Kauno simbolis.
Suprantame, kad ir už Kauno ribų „Žalgiris“ yra mylimas ir tarp atvykstančių sirgalių yra tų, kurie čia važinėja metai iš metų, o jų meilė klubui nėra susijusi su rezultatu. Vis tik būdami arti klubo, lankydamiesi mačuose matome tendenciją, kad ši dalis vis mažėja, o daugėja teatro žiūrovų.
Boikoto tikslas buvo atkreipti dėmesį į mūsų matomas problemas ir ieškoti jų sprendimų. Suprantame, kad mūsų ir kitų klubo sirgalių požiūris gali skirtis, suvokiame, kad klubas gyvavo ir iki mūsų atsiradimo, tačiau GWB yra idėjiškai susiformavusi bendruomenė, kuri į sportą, Žalgirį žvelgia vertybiškai stipriau.
Savo žinutę su konkrečiomis idėjomis, jų įgyvendimu „Žalgiriui“ perdavėme.
Tai ką sutarėme su klubu:
- Primintos raudonos linijos: jokių žaidėjų kurie kada nors yra žeminę šalies, miesto ar klubo vardą, tai pat jokių žaidėjų iš priešiškų Lietuvai šalių.
- Atsakingesnis partnerių rinkimasis;
- Pabaigti menkaverčių produktų su mūsų klubo pavadinimu erą;
- Atsisukimas į Kauno bendruomenę ir fanų bazės Kaune stiprinimą (Apie konkrečius žingsnius kaip tai bus įgyvendinama jau netrukus);
- Geresnė komunikacija tarp klubo ir fanų;
- Sporto kultūros gerinimas.
Kadangi klubas pritaria iškeltoms problemoms, skiria joms dėmesį ir prižada jas spręsti boikotą stabdome. Matydami, kad niekas nesikeičia - boikotas bus kartojamas.“
Kadangi klubas pritaria iškeltoms problemoms, skiria joms dėmesį ir prižada jas spręsti boikotą stabdome. Matydami, kad niekas nesikeičia - boikotas bus kartojamas.“
