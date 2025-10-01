„Žalgiriui“ prognozę pateikęs J. Lekšas: „Primena Šaro 2018 metų sezoną“

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKrepšinis

„Žalgiriui“ prognozę pateikęs J. Lekšas: „Primena Šaro 2018 metų sezoną“

2025 m. spalio 1 d. 09:42
Krepšinio mylėtojų namuose – šventė. Startuoja visų pasiilgta atsinaujinusi Eurolyga su 20 klubų, o kartu su ja kiekvieną savaitę jūsų laukia ir laida „Eurolygos turas“. Prieš pat Eurolygos startą visuomenininkas Paulius Vaitiekūnas ir sporto komentatorius Jonas Lekšas aptarė laukiančią fiestą.

Laidos vedėjų nuomonės iškart susikirto dėl Eurolygos čempionės, Stambulo „Fenerbahče“ galimybių šį sezoną. P.Vaitiekūnas tikino, kad šį sezoną netiki Šarūno Jasikevičiaus sėkme.
„Klausiau kitų tinklalaidžių, kolegų vertinimų ir panašiai, bet aš asmeniškai šiemet nematau „Fenerbahče“ finalo ketverte“, – laidoje „Eurolygos turas“ šypsojosi P.Vaitiekūnas.
„O aš nematau, kaip Šaras gali pralaimėti seriją, – prieštaravo J.Lekšas. – Šaras yra pralaimėjęs vienintelę atkrintamųjų seriją, tai buvo su „Žalgiriu“ prieš „Fenerbahče“. Visas kitas, kad ir kaip kažkur sunkiai, bet laimėdavo. Tose šachmatų partijose Jasikevičius bet kurį kitą oponentą penkerių rungtynių serijose suvarto. Tiesiog suvarto.“
Laidos vedėjams pereinant prie prognozės, kuri komanda labiausiai stebins iš gerosios pusės artėjantį sezoną, sporto komentatorius J.Lekšas nedvejojo: „Žalgiris“.
Jis reguliariajame sezone Lietuvos čempionams skiria 8-tą vietą ir išsiplėtė, kodėl tiki Tomo Masiulio vadovaujama komanda.
„Girdžiu, kad iš kolegų praktiškai niekas nemato „Žalgirio“ įkrintamosiose, – pradėjo J.Lekšas. – Mes kalbame apie „Žalgirio“ problemas: Tubelis neįmeta tritaškių, apskritai „Žalgiris“ nepataiko metimų, Sirvydis neformoje ir panašiai... Bet kai pradedame kalbėti apie pagrindinius „Žalgirio“ oponentus dėl įkrintamųjų, man ten žymiai daugiau klausimų yra.
Pas „Žalgirį“ tu matai idėjas, metimai susikuriami laisvi... Masiulio kol kas vedamas procesas man patinka, gynėjų linija įspūdinga. Man šitas „Žalgiris“ primena tą 2018 metų Šaro finalo ketverto „Žalgirį“. Matau daug atitikmenų. Kol kas daugiausiai abejonių turiu dėl Slevos, bet gal „Žalgiris“ sezono metu ketvirtą poziciją ir papildys. Norėčiau Chimezie Metu...“
Laidos vedėjams didelį dėmesį skyrus Eurolygos klubų vasaros darbams galiausiai prieita prie dvigubos savaitės prognozių. Čia P.Vaitiekūno ir J.Lekšo nuomonės sutapo – vedėjai regi „Žalgirio“ pralaimėjimą Monake, tačiau po dviejų dienų laukia pergalės prieš „Fenerbahče“.
„Manau, kad bus emocijų pliūpsnis, – dėstė P.Vaitiekūnas. – Pačiu laiku gauni „Fenerį“. Ir jei laimi prieš Eurolygos čempionus, jau žmonės pradės žiūrėti skrydžius į finalo ketvertą. Būtų didelis pasikūrimas.“
Naujausioje „Eurolygos turo“ laidoje vedėjai išsamiai aptarė prasidedantį sezoną, įdomiausias komandas bei pateikė spėjimus pirmajai dvigubai savaitei.
Kauno ŽalgirisŠarūnas Jasikevičius

