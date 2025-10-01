„Turime geriausias žaidėjas pasaulyje, turime geriausius fanus pasaulyje, bet dabar turime blogiausią valdžią pasaulyje“, – pasitikinčiai ilgos kalbos metu teigė viena ryškiausių lygos krepšininkių Napheesa Collier.
N. Collier praėjusį sezoną rinko po 22,9 taško, 7,3 atkovoto kamuolio ir 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir antrus metus iš eilės užėmė antrąją vietą naudingiausios lygos žaidėjos balsavime. Per savo septynerių metų WNBA karjerą ji yra buvusi pripažinta metų naujoke ir geriausia lygos gynėja.
Savo kalboje ji paminėjo ir savo vyrą Alexą Bazzellį, kuris vadovauja moterų 3x3 lygai „Unrivaled Basketball“, kiekvieną pavasarį sukviečiančiai visas garsiausias moterų krepšininkes.
„Lygos lyderiai tik dalina baudas ir nekreipia dėmesio, ignoruoja bėdas, kurias visi maldauja sutvarkyti“, – teigė krepšininkė, atkreipusi dėmesį ir į teisėjus.
„Dabar jis pasiekė tokį nepastovumo lygį, kuris marina lygą“, – sakė puolėja, vėliau atskleidusi, kad lygos komisarė Cathy Engelbert jai asmeniškai sakė, kad dėl teisėjų skundžiasi tik lūzeriai.
Į N. Collier pasisakymą sureagavo ir buvęs „Dallas Mavericks“ savininkas Marcas Cubanas.
„Pažiūrėkite, kaip jie ruošia ir samdo teisėjus ir iš kur. Teisėjai treniruojasi G lygoje. Tuomet, jei jie nėra pakankamai geri, nes į juos menkai investuojama, kaip jie gali patapti geri, kad švilptų WNBA ar NBA“, – klausė žymus verslininkas.
WNBA žaidėjos jau kelintą mėnesį derasi su lyga dėl naujo kontrakto, reikalaudamos, kad turi uždirbti žymiai daugiau.
Žaidėjos pasisakymą palaikė daugybė kitų WNBA žaidėjų, prie jų prisijungė ir „Indiana Pacers“ superžvaigždė Tyrese'as Haliburtonas.
Visa N. Collier kalba:
„Noriu pasakyti aiškiai – ši kalba nėra apie pralaimėjimus ar pergales, o apie kai ką žymiai didesnio. Didžioji grėsmė mūsų lygai nėra pinigai, reitingai ar nesušvilptos baudos ar fiziškumas, o lygos valdžios atskaitomybės trūkumas. Nuo tada, kai esu lygoje, nuolat girdėjote nuogąstavimus apie teisėjavimą. Dabar jis pasiekė tokį nepastovumo lygį, kuris marina lygą ir naikina bet kokį jos integralumą.
Nesirūpinti žaidėjų sveikata yra vienas dalykas, bet nesirūpinti produktu aikštelėje yra savęs žlugdymas. Metai po metų vienintelis dalykas išlieka pastovus – lyderių atskaitomybės trūkumas. Lyga surado skambų žodelį, kuriuo nori pateisinti tai, kodėl žaidėjams nenori mokėti – tvarumas. Kas tikrai nėra tvaru, tai turėti gerą produktą aikštelėje, bet tuo pat metu leisti teisėjams prarasti rungtynių kontrolę. Fanai tai mato kasnakt, abiejų komandų – tiek laiminčios, tiek pralaiminčios – treneriai tą akcentuoja ir prieš mačus, ir po jų.
Lygos lyderiai tik dalina baudas ir nekreipia dėmesio, ignoruoja bėdas, kurias visi maldauja sutvarkyti – tai tiesiog aplaidumas. Susitikime praėjusį vasarį sėdėjau šalia Cathy ir paklausiau, kaip ji planuoja adresuoti teisėjavimo bėdas. Ji atsakė, kad apie teisėjus skundžiasi tik lūzeriai. Taip pat paklausiau, kaip ji žada tvarkyti situaciją, kai Caitlin, Angel ir Paige (red. – Caitlin Clark, Angel Reese ir Paige Bueckers), kurios akivaizdžiai atneša didžiulius pinigus lygai, per pirmuosius ketverius metus uždirba tiek mažai. Jos atsakymas buvo, kad Catlin turėtų būti dėkinga, kad uždirba 16 milijonų už aikštelės ribų, nes be WNBA platformos ji neuždirbtų nieko.
Tame pačiame pokalbyje ji man pasakė, kad žaidėjos turėtų klauptis ant kelių ir dėkoti už medijos teisių susitarimą, kurį ji pasiekė. Toks mentalitetas valdo mūsų lygą. Kasdien kovojame, kad gintume ženklelį, kuris mūsų nevertina. Lyga galvoja, kad yra sėkminga nepaisant žaidėjų, o ne dėl jų. Turiu privilegiją stebėti, kaip mano vyras valdo lygą, kur turi balansuoti šimtus dalykų vienu metu. Neapsimetinėsiu, kad šitas darbas yra lengvas, bet netgi viso to įkarštyje jis randa laiko susisiekti su žaidėjomis, kai jos susitraumuoja – būtų tai prieš sezoną, ar sezono metu. Taip atrodo lyderystė, žmogiškasis jos elementas. Paprastas integralumas ir visiškas minimumas, kurį turėtų demonstruoti kiekvienas lyderis.
Vien šiemet gavau skambučių, žinučių ir linkėjimų iš daugybės žaidėjų visoje lygoje. Tie momentai man primena, kad kartais yra svarbesnių dalykų nei tas žaidimas, kurį žaidžiame. Žinote, iš ko nesulaukiau nieko? Iš Cathy. Nė vieno skambučio, nė vienos žinutės. Vienintelė komunikacija buvo iš jos asistentės, kuri mano agentui pasakė, kad negalvoja, jog fiziškumas gali būti siejamas su traumomis. Tai pykdo ir tai yra tobulas kurčio, nerūpestingo požiūrio, būdingo mūsų lyderiams. Man atsibodo. Per ilgai bandžiau apie tai kalbėtis privačiai, tačiau aišku, kad nėra jokio bandymo suprasti, kad problema egzistuoja.
Lyga aiškiai davė suprasti, kad tai – ne apie inovaciją ir bendradarbiavimą, o apie kontrolę ir galią. Užsidirbau šią platformą ir sumokėjau dėl jos kainą. Dabar turiu atsakomybę kalbėti fanų ir visų lygos dalyvių, nusipelniusių geriau, vardu. Mūsų lyderių atsakymas į atskaitomybę yra užtildyti visų balsus dalinant baudas. Man bauda nerūpi. Man rūpi mūsų sporto ateitis. Kažkuriuo metu visi nusipelno išgirsti tiesą iš ko nors, kas, tikiuosi, užsidirbo teisę kovoti už tai, kas teisinga atletams ir fanams.
Turime geriausias žaidėjas pasaulyje, turime geriausius fanus pasaulyje, bet dabar turime blogiausią valdžią pasaulyje. Jeigu tiksliai nežinočiau, ko šis darbas reikalauja, galbūt taip nesijausčiau, tačiau jų nelaimei – žinau. Tarnaujame lygai, kuri parodė, kad galvoja, jog laimintys treneriai ir Šlovės muziejaus žaidėjai yra nereikalingi. Viskas gerai, tai – profesionalus sportas, bet aš tyliai nestovėsiu ir neleisiu, kad skirtingi standartai būtų taikomi visos lygos lygiu.“