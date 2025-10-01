Donatas Motiejūnas išnyko iš „Monaco“ ekipos žaidėjų sąrašo

Nors jis sužaidė kelis priešsezoninius mačus su „Monaco“ bei dalyvavo fotosesijoje, kurioje buvo fotografuojami žaidėjai naujam Eurolygos sezonui, dabar visi lietuvio duomenys išimti.
Dar prieš mėnesį „BeBasket“ pranešė gandus, jog nuo 2021 metų Monake rungtyniaujantis D.Motiejūnas karjeros Eurolygos vicečempionų gretose nebetęs, nes ekipos strategas Vassilis Spanoulis nemato jo savo žaidimo schemose.
Kaip pranešė Prancūzijos žiniasklaida, lietuviu domėjosi keli Eurolygos klubai, o kartu su juo komandą turėjo palikti ir Nickas Calathesas. Tačiau pastarasis yra ekipos sąrašuose Eurolygos kovoms ir Prancūzijos čempionate.
Praėjusį sezoną, prie ekipos vairo stojus graikui V.Spanouliui, D. Motiejūnas vaidmuo ženkliai sumenko, o svarbiausių kovų metu lietuvis apskritai beveik neberungtyniavo. Lietuvis turi dar galiojantį kontraktą šiam sezonui.
35 metų 213 cm ūgio D.Motiejūnas praėjusiame sezone Eurolygoje per 15 minučių įmesdavo 6,4 taško, atkovodavo 3,1 kamuolio ir rinkdavo 7,5 naudingumo balo.
Donatas Motiejūnas
