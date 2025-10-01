Donatas Motiejūnas išnyko iš „Monaco“ ekipos žaidėjų sąrašo

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKrepšinis

Donatas Motiejūnas išnyko iš „Monaco“ ekipos žaidėjų sąrašo

2025 m. spalio 1 d. 17:39
Lrytas.lt
Gandai, kad Lietuvos krepšininkas Donatas Motiejūnas yra nereikalingas „Monaco“ komandai ir jį neplanuoja jam skirti vietos bent jau ant atsarginių žaidėjų suolo, tvirtinasi. Lietuvos rinktinės atstovo duomenys ir nuotrauka išimta iš „Monaco“ klubo pristatymo Eurolygos puslapyje, taip pat jis nėra registruotas Prancūzijos čempionato akistatoms.
Daugiau nuotraukų (2)
Nors jis sužaidė kelis priešsezoninius mačus su „Monaco“ bei dalyvavo fotosesijoje, kurioje buvo fotografuojami žaidėjai naujam Eurolygos sezonui, dabar visi lietuvio duomenys išimti.
Dar prieš mėnesį „BeBasket“ pranešė gandus, jog nuo 2021 metų Monake rungtyniaujantis D.Motiejūnas karjeros Eurolygos vicečempionų gretose nebetęs, nes ekipos strategas Vassilis Spanoulis nemato jo savo žaidimo schemose.
Kaip pranešė Prancūzijos žiniasklaida, lietuviu domėjosi keli Eurolygos klubai, o kartu su juo komandą turėjo palikti ir Nickas Calathesas. Tačiau pastarasis yra ekipos sąrašuose Eurolygos kovoms ir Prancūzijos čempionate.
Praėjusį sezoną, prie ekipos vairo stojus graikui V.Spanouliui, D. Motiejūnas vaidmuo ženkliai sumenko, o svarbiausių kovų metu lietuvis apskritai beveik neberungtyniavo. Lietuvis turi dar galiojantį kontraktą šiam sezonui.
35 metų 213 cm ūgio D.Motiejūnas praėjusiame sezone Eurolygoje per 15 minučių įmesdavo 6,4 taško, atkovodavo 3,1 kamuolio ir rinkdavo 7,5 naudingumo balo.
Donatas MotiejūnasMonacoNickas Calathesas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.