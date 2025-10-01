Edvinas Šeškus pradėjo žaisti amerikietišką futbolą

30-metis sekmadienį sužaidė pirmosiose oficialiose amerikietiško futbolo rungtynėse atstovaudamas Vilniaus „Iron Wolves“ komandai.
Sostinės klubas 32:0 nugalėjo tik prieš keletą metų įsikūrusią ir turnyre debiutuojančią Klaipėdos „Curonians“ komandą ir iškovojo pirmąją pergalę Baltijos lygos varžybose.
„Šito nesitikėjau, bet sužaidžiau savo pirmas oficialias amerikietiško futbolo rungtynes Baltijos lygoje. Pergalytė yra. Patiko! Ir jau laukiu kitų rungtynių“, – savo „Instagram“ paskyroje teigė E. Šeškus.
„Iron Wolves“ prieš tai 0:38 buvo pralaimėję Talino „Titans“ ekipai iš Estijos.