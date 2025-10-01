KMT kovų starte „Šiauliai“ dramatiškai palaužė kėdainiečius

Simboliška, jog Citadele KMT kovos startavo ten, kur jos finišuos vasario 21–22 dienomis – būtent Saulės miestas priims lemiamas turnyro kovas.
Susitikimo starte signalai šeimininkams buvo kur kas palankesni – ant parketo siautėjo Cameronas Reddishas, jam talkino Oskaras Pleikys ir Dovydas Romančenko, o šiauliečiai gana greitai įgijo dviženklę persvarą (17:7). Visgi kėdainiečiai atkuto ir dar iki pirmojo kėlinio pabaigos sugebėjo beveik panaikinti turėtą deficitą – 19:20.
Nors šiauliečių puolimas kaip reikiant užsikūrė antrajame kėlinyje, jiems nepavyko lygiai taip pat sėkmingai ginti savojo krepšio, tad į bet kurią D. Songailos kariaunos atkarpėlę svečiai atsakydavo tuo pačiu. Trentas McLaughlinas tempė savo komandą ant pečių, o pertrauką kėdainiečiai pasitiko su tuo pačiu vieno taško atsilikimu – 45:46.
Po pertraukos kova taškas į tašką tęsėsi. Iškalbingas faktas, jog nei vieni, nei kiti nesugebėjo atitrūkti nuo oponentų bent penkiais taškais iki pat lemiamų akimirkų, kuomet būtent tokį pranašumą susikūrė šiauliečiai (93:88). Vis tik jau netrukus kėdainiečiai dviem dvitaškiais atsilikimą sumažino iki minimalaus (92:93). Dviem baudomis šeimininkai šiek tiek pasigerino pozicijas, tačiau jiems dar reikėjo apsiginti nuo lemiamo išpuolio. T. McLaughlino tritaškis skriejo pro šalį ir pergalę įsirašė „Šiauliai“.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 25, Cameronas Reddishas 23, Oskaras Pleikys 21, Danielis Baslykas 10, Dovydas Romančenko 8.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Trentas McLaughlinas 19, Justinas Marcinkevičius ir Tony Perkinsas po 14, Ethanas Chargois ir J.D. Muila po 12, Jonas Zakas 11, Tyleris Petersonas 7.