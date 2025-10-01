Marius Grigonis po sugrįžimo: „Jei būčiau treneris, tokiu pasirodymu nebūčiau patenkintas“

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKrepšinis

Marius Grigonis po sugrįžimo: „Jei būčiau treneris, tokiu pasirodymu nebūčiau patenkintas“

2025 m. spalio 1 d. 13:58
Lrytas.lt
Marius Grigonis po beveik metų pertraukos sugrįžo ant Eurolygos parketo. Nors per aštuonias žaidimo minutes taškų ir nepelnė, lietuvis džiaugėsi vėl žaisdamas didžiojoje krepšinio scenoje.
Daugiau nuotraukų (2)
Gynėjas prametė abu savo metus tritaškius, atliko vieną rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą ir pats triskart prasižengė, rungtynes baigdamas su minus trim naudingumo balais savo sąskaitoje. Visgi nepaisant blankaus lietuvio pasirodymo Atėnų „Panathinaikos“ 87:79 palaužė Miuncheno „Bayern“ ir įsirašė pirmąją pergalę naujajame sezone.
„Esu dėkingas fanams, buvo daug jautrių momentų. Viskas dabar gerai. Turėtumėt paklausti „Panathinaikos“ fanų, kodėl jie taip padarė. Labai džiaugiuosi, kad jie mane myli. Po pirmojo sezono nesulaukiau tiek meilės ir dėl jos reikėjo dirbti“, – „Sport24“ po rungtynių teigė M. Grigonis.
„Vis dar dirbu kasdien, kad sugrįžčiau į tą lygį, kuriame buvau. Nesijaudinau, buvo džiugu būti ten ir vėl bėgioti, – vėliau teigė lietuvis. – Kasdien sunku, tai tam tikra prasme esu tiesiog laimingas, kad galėjau apsiauti sportbačius ir eiti žaisti.“
Paprašytas palyginti, ar šis sugrįžimas buvo panašus į pirmąją dieną mokykloje, M. Grigonis nusišypsojo ir davė šmaikštų atsakymą.
„Iš esmės man mokykla nepatiko, tai čia geresnis jausmas.“
Apie savo pasirodymą „Panathinaikos“ gynėjas nepasakė gerų žodžių.
„Jeigu būčiau treneris, tai tokiu pasirodymu nebūčiau patenkintas. Aišku, turėjome tik kelias dienas treniruočių kartu. Trūksta susižaidimo. Treniruosimės ir lauksim progreso.“
Marius GrigonisAtėnų PanathinaikosEurolyga

