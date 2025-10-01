Marius Grigonis po sugrįžimo: „Jei būčiau treneris, tokiu pasirodymu nebūčiau patenkintas“

Gynėjas prametė abu savo metus tritaškius, atliko vieną rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą ir pats triskart prasižengė, rungtynes baigdamas su minus trim naudingumo balais savo sąskaitoje. Visgi nepaisant blankaus lietuvio pasirodymo Atėnų „Panathinaikos“ 87:79 palaužė Miuncheno „Bayern“ ir įsirašė pirmąją pergalę naujajame sezone.
„Esu dėkingas fanams, buvo daug jautrių momentų. Viskas dabar gerai. Turėtumėt paklausti „Panathinaikos“ fanų, kodėl jie taip padarė. Labai džiaugiuosi, kad jie mane myli. Po pirmojo sezono nesulaukiau tiek meilės ir dėl jos reikėjo dirbti“, – „Sport24“ po rungtynių teigė M. Grigonis.
„Vis dar dirbu kasdien, kad sugrįžčiau į tą lygį, kuriame buvau. Nesijaudinau, buvo džiugu būti ten ir vėl bėgioti, – vėliau teigė lietuvis. – Kasdien sunku, tai tam tikra prasme esu tiesiog laimingas, kad galėjau apsiauti sportbačius ir eiti žaisti.“
Paprašytas palyginti, ar šis sugrįžimas buvo panašus į pirmąją dieną mokykloje, M. Grigonis nusišypsojo ir davė šmaikštų atsakymą.
„Iš esmės man mokykla nepatiko, tai čia geresnis jausmas.“
Apie savo pasirodymą „Panathinaikos“ gynėjas nepasakė gerų žodžių.
„Jeigu būčiau treneris, tai tokiu pasirodymu nebūčiau patenkintas. Aišku, turėjome tik kelias dienas treniruočių kartu. Trūksta susižaidimo. Treniruosimės ir lauksim progreso.“