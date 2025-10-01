NKL pristatė naują logotipą ir naują generalinį rėmėją

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKrepšinis

NKL pristatė naują logotipą ir naują generalinį rėmėją

2025 m. spalio 1 d. 10:36
Lrytas.lt
Nacionalinė krepšinio lyga pristatė naują generalinį rėmėją ir atnaujintą logotipą. Nuo 2025-2026 m. sezono antrasis pagal pajėgumą čempionatas vadinsis „URBO-NKL“.
Daugiau nuotraukų (2)
„Krepšinio namuose“ trejų metų bendradarbiavimo sutartį pasirašė lygos prezidentas Arvydas Čėsna ir „Urbo“ banko valdybos pirmininkas Marius Arlauskas.
„Esame be galo laimingi prie mūsų oficialiai prisijungus naujam generaliniam rėmėjui „Urbo“ bankui, – dėstė „URBO-NKL“ prezidentas. – Pamenu, kai prieš daugiau nei metus pradėjome pirmuosius bendrus pokalbius ir dabar visa tai materializavosi. Esu tikras, kad artėjančiame sezone sustiprinsime tiek NKL, tiek „Urbo“ prekinius ženklus.“
„Atsinaujinęs logotipas atspindi mūsų naują strateginį požiūrį į lygą, – pridėjo „URBO-NKL“ vykdantysis direktorius Justinas Jasiukaitis. – Manau, jog tai duos didelį postūmį tiek mūsų čempionatui, tiek mūsų generaliniam rėmėjui, kadangi jaučiame puikią sinergiją.
Naujasis lygos logotipas bus lengvai atpažįstamas visiems komandų sirgaliams, todėl tikimės, kad lygiai taip pat jis bus matomas ir verslo bendruomenėje, plečiant mūsų partnerių ratą.“
„Džiaugiamės didėjančia ir vis labiau įtraukiančia bendryste su Lietuvos krepšiniu, – kalbėjo Arlauskas. – Tikiu, jog ši partnerystė svariai prisidės prie tolimesnės Nacionalinės krepšinio lygos plėtros, o mus, „Urbo“ banką, dar labiau priartins prie aktyvios ir gausios mūsų šalies krepšinio bendruomenės miestuose bei regionuose. Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos krepšinį su šia partneryste ir linkiu mums bendrų naujų aukštumų bei laimėjimų.“
1992 m. veiklą pradėjęs lietuviškas „Urbo“ bankas nuo 2024-ųjų gegužės tapo Lietuvos krepšinio rėmėju.
Šį rudenį „URBO-NKL“ dalyvaujančių klubų skaičius išaugo iki septyniolikos, o naujas sezonas startuos jau spalio 2-ąją.
