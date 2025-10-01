NKL pristatė naują logotipą ir naują generalinį rėmėją

„Krepšinio namuose“ trejų metų bendradarbiavimo sutartį pasirašė lygos prezidentas Arvydas Čėsna ir „Urbo“ banko valdybos pirmininkas Marius Arlauskas.
„Esame be galo laimingi prie mūsų oficialiai prisijungus naujam generaliniam rėmėjui „Urbo“ bankui, – dėstė „URBO-NKL“ prezidentas. – Pamenu, kai prieš daugiau nei metus pradėjome pirmuosius bendrus pokalbius ir dabar visa tai materializavosi. Esu tikras, kad artėjančiame sezone sustiprinsime tiek NKL, tiek „Urbo“ prekinius ženklus.“
„Atsinaujinęs logotipas atspindi mūsų naują strateginį požiūrį į lygą, – pridėjo „URBO-NKL“ vykdantysis direktorius Justinas Jasiukaitis. – Manau, jog tai duos didelį postūmį tiek mūsų čempionatui, tiek mūsų generaliniam rėmėjui, kadangi jaučiame puikią sinergiją.
Naujasis lygos logotipas bus lengvai atpažįstamas visiems komandų sirgaliams, todėl tikimės, kad lygiai taip pat jis bus matomas ir verslo bendruomenėje, plečiant mūsų partnerių ratą.“
„Džiaugiamės didėjančia ir vis labiau įtraukiančia bendryste su Lietuvos krepšiniu, – kalbėjo Arlauskas. – Tikiu, jog ši partnerystė svariai prisidės prie tolimesnės Nacionalinės krepšinio lygos plėtros, o mus, „Urbo“ banką, dar labiau priartins prie aktyvios ir gausios mūsų šalies krepšinio bendruomenės miestuose bei regionuose. Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos krepšinį su šia partneryste ir linkiu mums bendrų naujų aukštumų bei laimėjimų.“
1992 m. veiklą pradėjęs lietuviškas „Urbo“ bankas nuo 2024-ųjų gegužės tapo Lietuvos krepšinio rėmėju.
Šį rudenį „URBO-NKL“ dalyvaujančių klubų skaičius išaugo iki septyniolikos, o naujas sezonas startuos jau spalio 2-ąją.