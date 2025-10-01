Pasiektas susitarimas: „Rytas“ grįžta į „Twinsbet“ areną

Klubas išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad didžioji dalis 2025-2026 m. sezono rungtynių bus žaidžiama būtent didžiausioje sostinės arenoje:
„Vilniaus „Rytas“ ir didžiausia sostinės arena „Twinsbet“ po ilgo ir intensyvaus derybų proceso pasiekė susitarimą dėl bendradarbiavimo 2025–2026 m. sezone. Pagal pasiektą susitarimą, vilniečiai daugumą namų rungtynių Lietuvos krepšinio lygoje, „Citadele“ Karaliaus Mindaugo taurėje ir FIBA Čempionų lygoje žais „Twinsbet“ arenoje.
Tai reiškia, kad tūkstančiai sirgalių turės dar daugiau galimybių palaikyti savo komandą didžiausioje sostinės krepšinio erdvėje. Numatoma, kad „Twinsbet“ arenoje vyks visos „Ryto“ namų rungtynės, išskyrus tas, kurių datos sutaps su iš anksto suplanuotais koncertais ar kitais renginiais. Tokiais atvejais „Rytas“ rungtyniaus „Active Vilnius“ arenoje.
„Kaip klubas mes nuolat augame – siekiame suburti vis didesnę fanų bendruomenę ir sudaryti galimybę kiekvienam norinčiam gyvai patirti mūsų rungtynes. „Active Vilnius“ arenoje jau nebetelpame, todėl natūralus ir tęstinis žingsnis yra žaisti didžiausioje sostinės krepšinio erdvėje.
Tokiu būdu kalbame ne tik apie sportą – šie renginiai tampa svarbiausiais sostinės sporto įvykiais, pritraukiančiais žmones ne tik iš Vilniaus, bet ir iš aplinkinių rajonų, o tai kuria pridėtinę vertę visam miestui bei regionui, – kalbėjo Vilniaus „Ryto“ direktorius Jaroslav Latušinskij. – Norime, kad „Twinsbet“ arena kasmet būtų vis pilnesnė ir taptų vieta, kurioje per kiekvienas rungtynes gimsta ypatinga atmosfera.
Kad einame teisingu keliu, patvirtina ir šio sezono pradžia – per pirmąsias dvejas išvykas matėme neįtikėtiną sirgalių skaičių, keliavusį palaikyti komandą. Kartais pats pagalvoju, kad norisi nusimesti kostiumą ir stoti kartu su aktyviausiais sirgaliais – tikiuosi, jog spalio 7 dieną šį jausmą išgyvens dar daugiau žmonių ir drauge sukursime geriausią atmosferą Lietuvoje, kurios dar nėra patyrę nei mūsų varžovai iš Varšuvos, nei su gausiu palaikymu atvykstantys jų sirgaliai“.
Pirmasis tarptautinis „Ryto“ mačas „Twinsbet“ arenoje vyks spalio 7 d., kai sostinės ekipa priims Varšuvos „Legia“. „Twinsbet“ arenos abonementų pratęsimas startuos spalio 3 d. ir tęsis iki spalio 14 d. Šiuo laiku savo vietas į „Twinsbet“ areną galės perkelti ir visi „JBR“ narysčių turėtojai, kurie jas įsigijo per kakava.lt – detali informacija apie perkėlimo procesą kiekvieną pasieks asmeniškai el. paštu iki spalio 3 d.
Naujų abonementų prekyba, galiojančių tik rungtynėms „Twinsbet“ arenoje, prasidės spalio 10 d.“