Pergale savo karjerą Eurolygoje pradėjęs T. Masiulis savo komandai turi žinią

Beveik visą mačą pirmavę kauniečiai buvo įgiję ketvirtame kėlinyje ir 15 taškų skirtumą, bet iššvaistė persvarą ir leido paskutinę dvikovos minutę šeimininkams sumažinti atsilikimą iki 84:88.
Bet žalgiriečių nervai buvo stiprūs ir jie džiaugėsi pirmuoju laimėjimu.
„Mes niekur nespėjome, mes vėlavome ir kiekvieną minutę buvome blogesni“, – ant savo žaidėjų pyko „Monaco“ strategas Vassilis Spanoulis.
Tuo tarpu Eurolygoje kaip treneris debiutavęs T.Masiulis nepuolė džiaugtis sėkme, tikindamas, kad jam dabar svarbu yra pasirengti dvikovai penktadienį su Eurolygos čempionu Šarūno Jasikevičiaus vedamu Stambulo „Fenerbahce“.
„Noriu pasakyti, kad tai labai gera komandinė pergalė. Gerai, kad visi žaidėjai stengėsi dėl vieni kitų. Tai labai svarbi mums pergalė, bet po kelių dienų turėsime jau kitą mačą – turime tiesiog nusiraminti“, – Eurolygos televizijai aiškino T.Masiulis.
Paklaustas, kodėl „Žalgiris“ prarado didelę persvarą ir susikūrė sau problemų dvikovos pabaigoje, T.Masiulis tikino, kad kovojo ne prieš bet ką, o labai gerą ekipą.
„Tai labai gera komanda, kuri kartu susižaidusi yra ne vienerius metu. Tai Eurolyga ir mes galvojome, kad jie sugrįš į kovą. Tu turi kovoti kaskart kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę, jei nori laimėti. Jie tą darė, tą darėme ir mes“.
– Komanda atliko 20 rezultatyvių perdavimų ir vos tik 8 klaidas. Jus džiugino komandinis žaidimas?
– Taip. Visi žinojo savo vaidmenis, visi žinojo, ką atakuoti. Manau, kad gynyboje pavyko padaryti labai daug, ką buvome suplanavę šiai dvikovai. Žinoma, norisi „nuimti“ tuos varžovų atsikovotus kamuolius ir greitas atakas, bet iš esmės, buvo labai solidžios mūsų rungtynės.
– Po tos nežinomybės visuose frontuose – LKL, pasirengimo metu, kas davė reikiamą toną rungtynės?
– Labai daug nežinomybės buvo, nes neturėjome visos komandos, LKL žaidėme, bet sunku pasakyti, koks mūsų pajėgumas. Dabar dar neaišku. Kiekvienos rungtynės – nauja istorija.
Žaidžiame komandiškai, bandome dalintis kamuoliu, vaikinai jaučia malonumą ir tai man svarbiausia kaip treneriui.
O gynyboje svarbu, kad jie suprastų, ką norime duoti varžovams, ko – ne.
– Ar įgijus dviženklę persvarą neužliūliavo pranašumas?
– Iš patirties žinau, kad kelios minutės ir 15 taškų šiuolaikiniame krepšinyje nieko nereiškia. Reikia nepamesti galvų, nes taip dažnai būna. Reikia padaryti darbą iki galo.
– Mosesas Wrightas atrodė, kad darė viską. Tikitės iš jo to kaskart tokio žaidimo?
– Visi jį liaupsino, bet aš tikrai noriu, kad būtų dar geriau. Bando būti ramesnis puolime, tada ir tuos metimus sumeta.
Pradžioje iškart mėtė tritaškius. Didžiausi pagyrimai įžaidėjams, kurie rado jį, surado progas mesti. Pats žinau, kaip buvęs žaidėjas, kaip dideliam sunku kovoti be įžaidėjo.
– Kaip vertinate Ąžuolo Tubelio ir Dustino Slevos debiutą Eurolygoje?
– Puikiai. Dustinas pataikė kelis metimus, padarė, ko mes iš jo tikimės. Ąžuolas žaidžia per dvi pozicijas. Pirmos rungtynės po visų negandų, tikrai palaikome, jo norime ir tikiu, kad jis duos naudos.
– Rūbinėje jums dabar po pergalių maudynės po maudynių.
– Turėjau tik vieną kostiumą, bet kad tik tokios problemos būtų. Tikrai jas išspręsime.
– Nukrito jums po šios pergalės Eurolygoje našta?
– Nebuvo jos. Net pats nustebau, kad ramiai jaučiausi. Eini, darai darbą, kaip supranti. Rezultatas bus ar nebus, bet svarbu padaryti viską, ką gali. O ne meluoti į ateitį...
Tokia mano filosofija, taip noriu žiūrėti į krepšinį. Ir kad vaikinai džiaugtųsi žaisdami kaip komanda.
– Įnešė nerimo ta mačo pabaiga, kai rezultatas tapo slidus?
– Taip. Dėliojau, kad negalima duoti tritaškius mesti, tada ir mums liks laiko metimams. Tai aišku, kad „Monaco“ yra stipri komanda ir žinojome, kad persikraus. Bet iš esmės dažnai bus tokie dalykai Eurolygoje.
