Pirmasis šio sezono kauniečių Eurolygos mūšis: „Žalgiris“ išvykoje bando palaužti vicečempioną „Monaco“

Eurolygoje šią savaitę visi klubai sužais po du mačus, o penktadienį kauniečiai namie susigrums su Eurolygos čempionais Šarūno Jasikevičiaus vedamais Stambulo „Fenerbahce“ krepšininkais.
Šį sezoną tituluočiausias šalies klubas „Žalgiris“ yra kitoks – už komandos vairo stojo ilgus metus Šarūno Jasikevičiaus dešiniąja ranka buvęs treneris Tomas Masiulis. Kartu su juo atsinaujino ir likęs trenerių štabas.
Komanda taip pat pasipildė tokiais žaidėjais kaip Mosesas Wrightas, Maodo Lo, Dustinas Sleva, Ąžuolas Tubelis bei Nigelas Williamsas-Gossas, kuris į Kauną buvo viliojamas ne vienus metus. Taip pat į komandą sugrįžo Mantas Rubštavičius. Klubo sudėtyje ir toliau galima bus matyti senbuvius – Sylvainą Francisco, Igną Brazdeikį, Dovydą Giedraitį, Lauryną Birutį, Dovydą Buiką, Arną Butkevičių, Deividą Sirvydį ir Edgarą Ulanovą.