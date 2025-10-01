Pirmasis šio sezono kauniečių Eurolygos mūšis: „Žalgiris“ išvykoje bando palaužti vicečempioną „Monaco“

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Monaco“
„Monaco“
26
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
34
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
20
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
19
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
8
„Valencia“
„Valencia“
11
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKrepšinis

Pirmasis šio sezono kauniečių Eurolygos mūšis: „Žalgiris“ išvykoje bando palaužti vicečempioną „Monaco“

2025 m. spalio 1 d. 19:20
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Eurolygos sezoną trečiadienį pradeda ir Kauno „Žalgiris“. LKL čempionai debiutinėje šio sezono akistatoje išvykoje kaunasi su praėjusio sezono Eurolygos finalininku „Monaco“ klubu.
Daugiau nuotraukų (4)
Eurolygoje šią savaitę visi klubai sužais po du mačus, o penktadienį kauniečiai namie susigrums su Eurolygos čempionais Šarūno Jasikevičiaus vedamais Stambulo „Fenerbahce“ krepšininkais.
Šį sezoną tituluočiausias šalies klubas „Žalgiris“ yra kitoks – už komandos vairo stojo ilgus metus Šarūno Jasikevičiaus dešiniąja ranka buvęs treneris Tomas Masiulis. Kartu su juo atsinaujino ir likęs trenerių štabas.
Komanda taip pat pasipildė tokiais žaidėjais kaip Mosesas Wrightas, Maodo Lo, Dustinas Sleva, Ąžuolas Tubelis bei Nigelas Williamsas-Gossas, kuris į Kauną buvo viliojamas ne vienus metus. Taip pat į komandą sugrįžo Mantas Rubštavičius. Klubo sudėtyje ir toliau galima bus matyti senbuvius – Sylvainą Francisco, Igną Brazdeikį, Dovydą Giedraitį, Lauryną Birutį, Dovydą Buiką, Arną Butkevičių, Deividą Sirvydį ir Edgarą Ulanovą.
Kauno ŽalgirisMonacoEurolyga

