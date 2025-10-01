Pirmojoje savo KMT dvikovoje „Juventus“ išvargo pergalę Gargžduose

Tai uteniškiams pirmoji pergalė ir įskaitant Lietuvos krepšinio lygą, kurią remia „Betsson“.
Šeimininkai rungtynes atidarė pelnydami 9 taškus be atsako, o pirmuosius „Juventus“ ekipai įmetė Devonas Danielsas – 3:9. Prabėgusios buvo jau keturios minutės. Tolimais šūviais „Gargždai“ įgijo dviženklį pranašumą (16:3), o po pirmo ketvirčio turėjo apčiuopiamą pranašumą – 24:12.
Deividas Gailius ir šeimininkų ekipos legionieriai stūmė uteniškius į sudėtingą situaciją (34:19), tiesa, D.Danielsas ir Paulius Valinskas gerokai aptirpdė deficitą – 29:37. Po didžiosios pertraukos D.Danielsas toliau tempė į priekį „Juventus“, ekipas skyrė jau tik 5 taškai – 44:49.
Toks skirtumas buvo ir po trečiojo ketvirčio (52:57), bet Erikas Venskus ir Malikas Johnsonas jį rėžė dar labiau – 59:61. Ivanas Vranešas ir D.Danielsas galiausiai rezultatą persvėrė (64:61), tai buvo pirmas kartas rungtynėse, kai „Juventus“ pirmavo.
Likus pusantros minutės uteniškiai vis dar turėjo trapią persvarą (66:64), bet prasižengė I.Vranešas. Vis tik to taškais nepavertė Benas Griciūnas, o M.Johnsonas pelnė du taškus – 68:64. B.Griciūnas skirtumą rėžė perpus (66:68), tad Kęstutis Kemzūra prašė pasitarimo.
Liko 21 sekundė, P.Valinskas realizavo baudas, o pergalės uteniškiai nepaleido.
„Gargždai“ dar neturi Pauliaus Petrilevičiaus, o dviženklį rezultatyvumą šiame mače rinko J.Pipkinsas (16 tšk.) ir Benas Griciūnas (12 tšk., 8 atk. kam.).
Utenos komandoje išsiskyrė 20 taškų pelnęs D.Danielsas ir 16 rinkęs Paulius Valinskas.
„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 16 (6/13 metimai), Benas Griciūnas 12 (8 atk. kam.), Joshua Haginsas 9 (3/11 metimai), Brandonas Horvathas 8 (10 atk. kam.).
„Juventus“: Devonas Danielsas 20 (7 atk. kam., 4 rez. perd., 22 n.b.), Paulius Valinskas 16, Šarūnas Beniušis 9, Ryanas Schwiegeris 7.