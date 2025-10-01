Rugsėjo LKL klubų reitingas: sėkmingiausiai įsibėgėjo „Rytas“ ir „Žalgiris“

„Žalgiris“
Rugsėjį: 3–0.
Lietuvos lyga: 3–0.
LKL čempionai sezoną pradėjo neaukšta pavara – nors „Žalgiris“ nesunkiai laimėjo dvejas pirmąsias rungtynes su Jonavos ir Šiaulių ekipomis, žaidė gana vangiai, ypač Jonavoje. Trečiajame ture reikėjo labiau susikaupti, bet Tomo Masiulio penketas ir sustiprėjusiam „Neptūnui“ parodė, kad yra aukštesnio lygio komanda.
Pirmosios pergalės nepateikė medžiagos, pagal kurias būtų galima daryti toli siekiančias išvadas, o aktyviausiai įžanginėje sezono dalyje žaidė „Žalgirio“ naujokai Mosesas Wrightas (vid. 13,7 tšk., 6,3 atk.kam.) ir Ąžuolas Tubelis (13 tšk.) bei vyriausias Kauno komandos krepšininkas, jos kapitonas Edgaras Ulanovas (10,7 tšk., 5 atk.kam.).
„Rytas“
Rugsėjį: 3–0.
Lietuvos lyga: 3–0.
Vilniaus komanda sezoną pradėjo be vieno iš svarbiausių naujokų Jordano Walkerio, kuris žaidė per ikisezonines rungtynes, bet, pasak klubo vadovų, dar nėra visai atsigavęs po pavasarį patirtos traumos. „Rytui“ skubėti nereikėjo, nes iki pirmųjų Čempionų lygos rungtynių liko savaitė, o pirmųjų Lietuvos lygos turų tvarkaraštis nebuvo gąsdinantis.
Treneris Giedrius Žibėnas per dideliu skirtumu laimėtas rungtynes su Kėdainių ir Gargždų komandomis galėjo patikrinti visus krepšininkus, bet trečiajame ture jau buvo sudėtingiau ir „Rytui“ teko daug rimčiau pakovoti dėl pergalės Utenoje prieš „Juventus“ ekipą.
Per pirmuosius turus iniciatyvos dažniausiai imdavosi kiti du amerikiečiai naujokai Jerrickas Hardingas (vid. 18,3 tšk., 3 rez.perd.) ir Jacobas Wiley (14,3 tšk., 6 atk.kam.), tačiau net žaidžiant su autsaideriais beveik nematomas buvo po pusės sezono pertraukos į Lietuvą grįžęs vokietis Kay Bruhnke (3,7 tšk.), kuriam dar reikės įrodyti, jog sugeba žaisti aukštesnio lygio komandose negu „Mažeikiai“.
„Lietkabelis“
Rugsėjį: 2–1.
Lietuvos lyga: 2–1.
Panevėžio komanda sezoną pradėjo be trijų traumuotų vyrų: Dovio Bičkauskio, Vytenio Lipkevičiaus ir Danieliaus Lavrinovičiaus. Treneris Nenadas Čanakas per trejas rugsėjo mėnesį žaistas rungtynes galėjo pasitelkti vos devynis krepšininkus, tad „Lietkabeliui“ buvo labai sunku kovoti su naujame sezone sustiprėjusiu „Neptūnu“. Rungtynės Klaipėdoje buvo pralaimėtos, bet paskui panevėžiečiai išsiliejo ant autsaiderių Jonavos ir Kėdainių komandų, kurias sutriuškino didesniu nei 20 taškų skirtumu.
Net per pralaimėtas pirmąsias rungtynes N.Čanakas galėjo įsitikinti, kad praėjusį sezoną dėl traumos mažai žaidęs Jamelas Morrisas (vid. 17 tšk., 4 rez.perd.) gali tapti varžovams sunkiai sustabdoma jėga. Trenerio neturėjo nuvilti ir veteranas, vyriausias šio sezono LKL legionierius 36-erių Augustine‘as Rubitas (10,3 tšk., 6,3 atk.kam.), ir vienas iš jauniausių lygos žaidėjų 20-metis Nojus Radžius (7 tšk., 4,3 rez.perd.), ir kiti krepšininkai.
„Lietkabelis“ rugsėjį abejose laimėtose rungtynėse pasiekė šimto taškų ribą ir yra rezultatyviausia LKL komanda.
„Šiauliai“
Rugsėjį: 2–1.
Lietuvos lyga: 1–2.
Dariui Songailai nereikėjo ilgai laukti pirmosios pergalės vyriausiojo trenerio pareigose. Darbą „Šiaulių“ klube buvęs Europos čempionas pradėjo pergale prieš LKL debiutantus „Gargždus“, rugsėjo pabaigoje „geltoni-juodi“ nugalėjo ir „Jonavą“, o tarp šių dviejų pergalių įsiterpė pralaimėjimas čempionui „Žalgiriui“. Visgi rezultatai šiose trejose rungtynėse buvo nuspėjami, tad tikri išbandymai Šiaulių komandos dar tik laukia.
Per „Šiaulių“ rungtynes sirgalių žvilgsniai pirmiausia krypsta į amerikietį Cameroną Reddishą (vid. 10 tšk.), kuris į Lietuvą atvyko tiesiai iš „Los Angeles Lakers“. Kol kas buvęs NBA naujokų biržos dešimtasis šaukimas LKL arenų smarkiai nedrebina, o šiauliečius daug labiau džiugina Europos krepšinį geriau pažinęs Cedricas Hendersonas (16,7 tšk., 5 atk.kam., 3 rez.perd.) ir po sezono pertraukos grįžęs Danielius Baslykas (15 tšk.).
Galimybės debiutuoti Šiaulių komandoje dar neturėjo kitas naujokas Siimas Sanderis Vene, kuris gydosi per Europos pirmenybes patirtą traumą.
„Neptūnas“
Rugsėjį: 1–2.
Lietuvos lyga: 1–1, Europos taurė: 0–1.
Nors Klaipėdos komanda rugsėjį Lietuvos lygoje žaidė tik dvejas rungtynes, jai iškart teko du labai sunkūs išbandymai – praėjusio sezono prizininkai. Pirmasis varžovas „Lietkabelis“ buvo įveiktas ir Gedimino Petrausko vyrai iškart parodė, kad jų ambicijos patiems įsiveržti į pirmąjį trejetą nėra iš piršto laužtos.
„Neptūnas“ bandė kovoti ir su čempionu „Žalgiriu“, bet iškovoti antrosios pergalės nesugebėjo. Klaipėdiečiams daug skaudesnis buvo kitas pralaimėjimas – paskutinę rugsėjo dieną jie pradėjo Europos taurės varžybas ir galėjo tikėtis, jog iš Lenkijos parsiveš pergalę prieš Vroclavo „Śląsk“ ekipą, tačiau lemiamu metu žaidė nepakankamai darniai.
Pirmosios sezono savaitės patvirtino, kad „Neptūnas“ nesuklydo pakviesdamas dviejų Baltijos šalių rinktinių gynėjus Arną Veličką (vid. 16,5 tšk., 6,5 rez.perd.) ir Rihardą Lomažą (12,5 tšk., 6 rez.perd.), grįžęs į Lietuvą puikiai jaučiasi Donatas Tarolis (17 tšk.).
Tuo tarpu du amerikiečiai Jordanas Tuckeris (4 tšk.) ir Harrisonas Cleary (3,5 tšk.) sezono pradžioje pasižymėjo tik netaikliais metimais.
„Nevėžis“
Rugsėjį: 1–2.
Lietuvos lyga: 1–2.
Kėdainių komanda nesutinka su autsaiderės etikete – Laimono Eglinsko vadovaujamas kolektyvas pateikė didžiausią rugsėjo mėnesio staigmeną, kai išvykoje nugalėjo „Juventus“ krepšininkus. Kėdainiečiai kitas dvejas rungtynes „Rytui“ ir „Lietkabeliui“ pralaimėjo dideliu skirtumu, bet šį sezoną jiems kiekviena pergalė turėtų būti brangus turtas, todėl „Nevėžis“ pirmąjį mėnesį gali vertinti teigiamai.
Ko gero, gerokai labiau negu pralaimėjimai Kėdainių komandai pirmąjį sezono tarpsnį apkartino sunki Nojaus Bukausko (vid. 4,3 tšk.) trauma, dėl kurios 20-metis gynėjas grįžti į aikštę geriausiu atveju galės tik pavasarį.
„Nevėžio“ žaidimo braižas – toks, kokio ir reikėjo tikėtis: komandos rezultatus labiausiai lemia du amerikiečiai gynėjai Tony Perkinsas (vid. 17 tšk.) ir Trentas McLaughlinas (13,7 tšk.).
„Juventus“
Rugsėjį: 1–3.
Lietuvos lyga: 0–2, Čempionų lygos atranka 1–1.
Utenos komandai įžanginis mėnuo buvo sudėtingiausias – Kęstučiui Kemzūrai ir jo vyrams iškart reikėjo žaisti labai svarbias Čempionų lygos atrankos rungtynes. Bulgarijos mieste Samokove kovojęs „Juventus“ pirmajame atrankos etape nugalėjo Kauhajokio „Karhu“ ekipą, bet po dviejų dienų turėjo pripažinti, kad nėra pajėgus įveikti Mursijos UCAM komandą iš Ispanijos.
Grįžę namo Kęstučio Kemzūros auklėtiniai pralaimėjo dvejas LKL rungtynes. Pirmoji nesėkmė žaidžiant su „Nevėžiu“ buvo netikėta, bet tikėtina, jog uteniškiai neatsigavo po Čempionų lygos atrankoje patirto smūgio ir psichologiškai nebuvo pasiruošę tą dieną žaisti Lietuvos lygoje. Užtat per antrąsias rungtynes su „Rytu“ komanda jau buvo panaši į tokią, kokią norėtų matyti „Juventus“ aistruoliai.
„Juventus“ aistruoliams rugsėjį geriausią įspūdį turėjo padaryti Devonas Danielsas (Čempionų lygos atrankoje – vid. 16,5 tšk., Lietuvos lygoje – 19,5 tšk., 5 rez.perd.), kuris po pirmųjų turų yra rezultatyviausias LKL krepšininkas.
Solidžiai sezoną pradėjo po traumų atsigaunantis Ivanas Vranešas (Čempionų lygos atrankoje – 12,5 tšk., 5 atk.kam., Lietuvos lygoje – 9 tšk.), bet dėl kitų dviejų naujokų Maliko Johnsono (6,5 tšk.) ir Ryano Schwiegerio (6,5 tšk.) jau kyla pirmieji klausimai.
„Gargždai“
Rugsėjį: 0–2.
Lietuvos lyga: 0–2.
Rugsėjo 21 dieną naujoje Gargždų arenoje pirmą kartą vyko LKL rungtynės. „Gargždai“ neabejotinai tikėjosi šį įvykį pažymėti pirmąja pergale, nes varžovai buvo įveikiami, tačiau lygos naujokai įveikti „Šiaulių“ komandos nesugebėjo. Po kelių dienų gargždiečiai išvykoje nepasipriešino vienam iš turnyro favoritų „Rytui“.
Gargždų komanda prieš sezoną žaidė mažiausiai draugiškų rungtynių, todėl treneriui Tomui Rinkevičiui, ko gero, reikia daugiau laiko, kad suderintų krepšininkų veiksmus ir įstatų juos į numatytas vėžes.
Visgi „Gargždai“ per rungtynes su Šiaulių komanda parodė, jog gali kovoti, o geriausiai per pirmąsias savaites prisitaikė amerikiečiai Jalonas Pipkinsas (vid. 14,5 tšk.) ir Trey Pulliamas (14,5 tšk., 4 rez.perd.),
„Jonava“
Rugsėjį: 0–3.
Lietuvos lyga: 0–3.
„Jonava“ – vienintelė komanda, rugsėjo mėnesį Lietuvos lygoje patyrusi tris pralaimėjimus. Tiesa, pirmasis pralaimėjimas „Žalgiriui“ anaiptol nebuvo triuškinamas ir netgi nuteikė viltingai, bet per kitas dvejas rungtynes su „Lietkabeliu“ ir „Šiauliais“ vaizdas buvo daug liūdnesnis.
Treneris Paulius Juodis vis dar laukia sveikstančio Mihkelio Kirveso, kurio Jonavos komandai labai reikia, nes 209 cm ūgio naujoką amerikietį Langdoną Hattoną (vid. 0,3 tšk.) jau galima drąsiai vadinti dideliu nusivylimu.
Pirmuosiuose turuose išties džiugino tik du naujokai: Hilmaras Henningssonas (15,7 tšk.), kuris prieš kelias savaites per Europos pirmenybes šildė Islandijos rinktinės atsarginių suolą, ir rimtos LKL patirties neturintis 23-ejų Matas Repšys (13 tšk.).
