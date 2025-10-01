Viena iš Eurolygos autsaiderių ASVEL kovas pradeda maču su į turnyrą sugrįžusia „Valencia“

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
70
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
68
„Valencia“
„Valencia“
65
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKrepšinis

Viena iš Eurolygos autsaiderių ASVEL kovas pradeda maču su į turnyrą sugrįžusia „Valencia“

2025 m. spalio 1 d. 20:58
Lrytas.lt
Savo Eurolygos sezoną trečiadienį pradeda vienas iš galimų turnyro autsaiderių Vilerbano ASVEL. Prancūzijos ekipa namie susikaus su į Eurolygą sugrįžusi ispanų „Valencia“.
Daugiau nuotraukų (1)
Praėjusiame sezone ASVEL ilgai vilkosi turnyro lentelės dugne ir tik šiek tiek geriau sužaista sezono pabaiga leido Prancūzijos ekipai su 13 laimėjimų atsidurti 15-oje vietoje.
Tuo tarpu „Valencia“ ir vėl žais Eurolygoje po ketverių metų pertraukos.
Vilerbano ASVELValenciaEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.