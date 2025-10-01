Visos istorijos – tik miražas? Luka Dončičius sveria daugiau nei pernai

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKrepšinis

Visos istorijos – tik miražas? Luka Dončičius sveria daugiau nei pernai

2025 m. spalio 1 d. 12:29
Lrytas.lt
„Los Angeles Lakers“ treniruočių stovykloje buvo išmatuoti žaidėjų ūgiai ir svoriai ir paaiškėjo, kad Luka Dončičius sveria netgi daugiau nei pernai.
Daugiau nuotraukų (1)
Praėjusį sezoną, kai L. Dončičius dar priklausė „Dallas Mavericks“ komandai, slovėnas svėrė 230 svarų (~104 kg). Šiemet jo svoris – ženkliai didesnis ir siekia 244 svarus (~110 kg).
Nuo pat praėjusio sezono pabaigos buvo kalbama, kad L. Dončičius vasarą numetė svorio. Tai patikino ir jo komandos draugai Slovėnijos rinktinėje. Visgi pateikti skaičiai skatina abejones arba dėl dabartinio svorio, arba dėl ankstesnio svorio.
Kaip aiškina „Yahoo“, gali būti, kad Luka pernai svėrė žymiai daugiau nei 104 kilogramus. Taip pat gali būti, sako portalas, kad Dončičius priaugo tiek raumenų, kad užaugo ir bendras svoris net numetus riebalinę masę.
Tikriausiai tiesa yra kažkur per vidurį.
Luka DončičiusLos Angeles LakersNBA
Rodyti daugiau žymių

