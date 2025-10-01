Visos istorijos – tik miražas? Luka Dončičius sveria daugiau nei pernai

Praėjusį sezoną, kai L. Dončičius dar priklausė „Dallas Mavericks“ komandai, slovėnas svėrė 230 svarų (~104 kg). Šiemet jo svoris – ženkliai didesnis ir siekia 244 svarus (~110 kg).
Nuo pat praėjusio sezono pabaigos buvo kalbama, kad L. Dončičius vasarą numetė svorio. Tai patikino ir jo komandos draugai Slovėnijos rinktinėje. Visgi pateikti skaičiai skatina abejones arba dėl dabartinio svorio, arba dėl ankstesnio svorio.
Kaip aiškina „Yahoo“, gali būti, kad Luka pernai svėrė žymiai daugiau nei 104 kilogramus. Taip pat gali būti, sako portalas, kad Dončičius priaugo tiek raumenų, kad užaugo ir bendras svoris net numetus riebalinę masę.
Tikriausiai tiesa yra kažkur per vidurį.
Luka Dončičius
