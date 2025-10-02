Alytaus komandos legionieriui iš JAV sūnus gimė Alytuje

Jauną šeimą pasveikino Akušerijos-ginekologijos skyriaus kolektyvas. Kaip simbolinę dovaną ir prisiminimą apie Lietuvą medikai mažyliui įteikė lietuviška trispalve puoštą glaustinukę.
Dvi dukteris jau auginantys tėvai neslėpė džiaugsmo sulaukę sūnaus. Pranešama, kad naujagimis gimė 55 cm ūgio ir svėrė 3,6 kg.
„Jaučiuosi laimingas, galėjęs būti šioje ligoninėje. Dėkoju darbuotojams už jų profesionalumą, malonią atmosferą ir jaukią aplinką“, – gerų žodžių ligoninės personalui negailėjo krepšininkas.
Tikėtina, kad šis svarbus įvykis glaudžiai susies sportininko šeimą su Alytumi.