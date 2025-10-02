Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Alytaus komandos legionieriui iš JAV sūnus gimė Alytuje

2025 m. spalio 2 d. 11:45
alytausgidas.lt
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje – neeilinis įvykis. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį čia pasaulį išvydo Alytaus krepšinio klubo legionieriaus iš JAV De'Angelo Williamso Stewarto ir jo partnerės Jennifer Danos Lorenz sūnus.
Jauną šeimą pasveikino Akušerijos-ginekologijos skyriaus kolektyvas. Kaip simbolinę dovaną ir prisiminimą apie Lietuvą medikai mažyliui įteikė lietuviška trispalve puoštą glaustinukę.
Dvi dukteris jau auginantys tėvai neslėpė džiaugsmo sulaukę sūnaus. Pranešama, kad naujagimis gimė 55 cm ūgio ir svėrė 3,6 kg.
„Jaučiuosi laimingas, galėjęs būti šioje ligoninėje. Dėkoju darbuotojams už jų profesionalumą, malonią atmosferą ir jaukią aplinką“, – gerų žodžių ligoninės personalui negailėjo krepšininkas.
Tikėtina, kad šis svarbus įvykis glaudžiai susies sportininko šeimą su Alytumi.
