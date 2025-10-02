Apie augimo skausmus kalbėjęs Š. Jasikevičius dėmesio skyrė ir T. Masiuliui

Eurolygos titulą ginantis Stambulo klubas namuose 96:77 įveikė „Paris Basketball“ ekipą.
Po rungtynių lietuvis tikino, kad dar nei viena komanda nėra savo piko formoje.
„Jei neskaičiuosime atkovotų kamuolių ir greitų atakų taškų, mūsų puolimas ir gynyba buvo gana geri.
Žinoma, žaisti prieš Paryžių yra labai sunku. Šiuo metu nė viena komanda nėra visiškai pasiruošusi, todėl šiuo metu svarbiausia yra toliau judėti į priekį ir laimėti. Patyrę žaidėjai žengė žingsnį į priekį ir davė mums daug gerų dalykų.
Nė viena Eurolygos komanda dar nėra pasiruošusi. Esame labai laimingi iškovoję vieną tašką ir tikimės pasimokyti iš to, kas nutiko“, – dėstė Šaras.
Specialistas iš Lietuvos taip pat atkreipė dėmesį, jog daliai krepšininkų tai yra pirmoji patirtis Europoje ir jiems dar reikia prie to priprasti.
„Žaidėjams, atvykusiems iš JAV į Europą, nėra lengva, mes tai suprantame. Jie tikriausiai pirmą kartą gyvenime susiduria su tokio tipo gynyba.
Pavyzdžiui, jokia NBA komanda nežaidžia prieš juos taip agresyviai. Šiandien kiekvienas mūsų naujai atvykęs žaidėjas atliko gerą darbą. Turime būti kantrūs; esu tikras, kad jie mums bus labai naudingi.
Jei prieš rungtynes man pasakysite, kad padarysime 16 klaidų, atsikovosime 8 kamuoliais mažiau ir ir jie turės 13 daugiau atkovotų kamuolių puolime nei mes, sakyčiau, kad šių rungtynių negalime laimėti.
Turime 3 naujus žaidėjus, kurie nė nenutuokia, koks intensyvumas vyksta Eurolygoje. Kaip sakiau, noriu pakeisti savo dainelę apie alkį, todėl komandos paprastai nekartoja triumfų“, – kalbėjo strategas.
Š.Jasikevičius nepamiršo ir savo buvusio bendražygio Tomo Masiulio, kuris dar praėjusį sezoną darbavosi „Fenerbahce“ trenerių štabe.
T.Masiulio vadovaujamas Kauno „Žalgiris“ išvykoje 89:84 palaužė „Monaco“
„Taip pat noriu pasveikinti Tomą Masiulį prieš „Monaco“ – jo pirmoji pergalė, labai džiaugiuosi už savo vaikiną“, – dėmesio ir savo bičiuliui skyrė Š.Jasikevičius.
Penktadienį Kaune lauks būtent Š.Jasikevičiaus ir T.Masiulio akistata, kadangi „Žalgiris“ namų rungtynėse priims „Fenerbahce“.
