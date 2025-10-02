Apie augimo skausmus kalbėjęs Š. Jasikevičius dėmesio skyrė ir T. Masiuliui

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
SportasKrepšinis

Apie augimo skausmus kalbėjęs Š. Jasikevičius dėmesio skyrė ir T. Masiuliui

2025 m. spalio 2 d. 07:42
Lrytas.lt
Šarūnas Jasikevičius trečiadienį pergalingai pradėjo savo ir Stambulo „Fenerbahce“ naująjį sezoną Eurolygoje, tačiau nepamiršo ir buvusio bendražygio Tomo Masiulio.
Daugiau nuotraukų (1)
Eurolygos titulą ginantis Stambulo klubas namuose 96:77 įveikė „Paris Basketball“ ekipą.
Po rungtynių lietuvis tikino, kad dar nei viena komanda nėra savo piko formoje.
„Jei neskaičiuosime atkovotų kamuolių ir greitų atakų taškų, mūsų puolimas ir gynyba buvo gana geri.
Žinoma, žaisti prieš Paryžių yra labai sunku. Šiuo metu nė viena komanda nėra visiškai pasiruošusi, todėl šiuo metu svarbiausia yra toliau judėti į priekį ir laimėti. Patyrę žaidėjai žengė žingsnį į priekį ir davė mums daug gerų dalykų.
Nė viena Eurolygos komanda dar nėra pasiruošusi. Esame labai laimingi iškovoję vieną tašką ir tikimės pasimokyti iš to, kas nutiko“, – dėstė Šaras.
Specialistas iš Lietuvos taip pat atkreipė dėmesį, jog daliai krepšininkų tai yra pirmoji patirtis Europoje ir jiems dar reikia prie to priprasti.
„Žaidėjams, atvykusiems iš JAV į Europą, nėra lengva, mes tai suprantame. Jie tikriausiai pirmą kartą gyvenime susiduria su tokio tipo gynyba.
Pavyzdžiui, jokia NBA komanda nežaidžia prieš juos taip agresyviai. Šiandien kiekvienas mūsų naujai atvykęs žaidėjas atliko gerą darbą. Turime būti kantrūs; esu tikras, kad jie mums bus labai naudingi.
Jei prieš rungtynes ​​man pasakysite, kad padarysime 16 klaidų, atsikovosime 8 kamuoliais mažiau ir ir jie turės 13 daugiau atkovotų kamuolių puolime nei mes, sakyčiau, kad šių rungtynių negalime laimėti.
Turime 3 naujus žaidėjus, kurie nė nenutuokia, koks intensyvumas vyksta Eurolygoje. Kaip sakiau, noriu pakeisti savo dainelę apie alkį, todėl komandos paprastai nekartoja triumfų“, – kalbėjo strategas.
Š.Jasikevičius nepamiršo ir savo buvusio bendražygio Tomo Masiulio, kuris dar praėjusį sezoną darbavosi „Fenerbahce“ trenerių štabe.
T.Masiulio vadovaujamas Kauno „Žalgiris“ išvykoje 89:84 palaužė „Monaco“
„Taip pat noriu pasveikinti Tomą Masiulį prieš „Monaco“ – jo pirmoji pergalė, labai džiaugiuosi už savo vaikiną“, – dėmesio ir savo bičiuliui skyrė Š.Jasikevičius.
Penktadienį Kaune lauks būtent Š.Jasikevičiaus ir T.Masiulio akistata, kadangi „Žalgiris“ namų rungtynėse priims „Fenerbahce“.
Šarūnas JasikevičiusTomas MasiulisStambulo Fenerbahce
Rodyti daugiau žymių

