Donatas Motiejūnas karjerą turėtų tęsti Serbijoje

Serbijos portalas „SportKlub“ skelbia, kad lietuvis prisijungs prie Belgrado „Crvena Zvezda“ komandos. „Mozzart Sport“ prideda, kad aukštaūgis pasiekė susitarimą, kurio pagrindu jis Serbijos sostinėje žais tris mėnesius nuomos pagrindu.
Pusę algos lietuviui mokės dabartinis jo klubas „Monaco“, likusią pusę padengs „Crvena Zvezda“.
35-erių D. Motiejūnas šį sezono nebuvo registruotas Eurolygos kovoms ir visus susitikimus būtų buvęs priverstas stebėti nuošalyje.
Praėjusį sezoną aūkštaūgis Eurolygoje rinko po 6,4 taško, 3,1 atkovoto kamuolio ir 7,5 naudingumo balo.
Donatas MotiejūnasMonacoBelgrado Crvena Zvezda
Rodyti daugiau žymių