Eurolygos gigantų dvikova: „Real“ ir „Olympiakos“ kaunasi Ispanijoje

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
82
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
72
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
73
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
64
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
64
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
68
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
SportasKrepšinis

Eurolygos gigantų dvikova: „Real“ ir „Olympiakos“ kaunasi Ispanijoje

2025 m. spalio 2 d. 21:34
Lrytas.lt
Vienose iš trijų ketvirtadienio rungtynių Eurolygoje – mūšis tarp dviejų lygos gigantų Madrido „Real“ ir Pirėjo „Olympiakos“.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas portalu.
Pirmajame ture karališkas „Real“ klubas kiek netikėtai 68:74 išvykoje nusileido Bolonijos „Virtus“. Po rungtynių naujasis komandos vyr. treneris Sergio Scariolo kalbėjo, kad pralaimėjimą lėmė klaidos gynyboje.
Tuo tarpu Pirėjo ekipa nors ir sunkiai, tačiau taip pat išvykoje 102:96 įveikė Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“ ekipą.
Praėjusį sezoną komandos tarpusavyje susitiko net šešis kartus – dukart reguliariajame sezone ir keturiskart atkrintamosiose. Reguliariajame sezone abi pergales pasiekė Graikijos komanda, o atkrintamosiose seriją užtikrintai 3:1 laimėjo taip pat „Olympiakos“.
Madrido Real krepšinio komandaPirėjo OlympiakosEurolyga

