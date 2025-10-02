Eurolygos gigantų dvikova: „Real“ ir „Olympiakos“ kaunasi Ispanijoje

Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas portalu.
Pirmajame ture karališkas „Real“ klubas kiek netikėtai 68:74 išvykoje nusileido Bolonijos „Virtus“. Po rungtynių naujasis komandos vyr. treneris Sergio Scariolo kalbėjo, kad pralaimėjimą lėmė klaidos gynyboje.
Tuo tarpu Pirėjo ekipa nors ir sunkiai, tačiau taip pat išvykoje 102:96 įveikė Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“ ekipą.
Praėjusį sezoną komandos tarpusavyje susitiko net šešis kartus – dukart reguliariajame sezone ir keturiskart atkrintamosiose. Reguliariajame sezone abi pergales pasiekė Graikijos komanda, o atkrintamosiose seriją užtikrintai 3:1 laimėjo taip pat „Olympiakos“.