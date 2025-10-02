Eurolygos lietuviai: kapitono mintis skaitęs Ą. Tubelis, L. Biručio staigmena ir prasminga T. Sedekerskio veikla
2025 m. spalio 2 d. 09:38
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Kauno „Žalgiris“ naują Eurolygos sezoną pradėjo Monake iškovota pergale, prie kurios žymiai prisidėjo keli Lietuvos krepšininkai. Rezultatyviausias pirmojo turo lietuvis gana netikėtai buvo Laurynas Birutis, sėkmingai Eurolygoje debiutavo Ąžuolas Tubelis, o žalgiriečių kapitonas Edgaras Ulanovas šįkart labiau pasižymėjo ne taškais.