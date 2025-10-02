Koledžų krepšinio legenda rastas negyvas savo namuose

53-ejų buvusio krepšininko mirtį „Syracuse.com“ puslapiui patvirtino jo dukra. Vyro kūnas buvo rastas antradienį. Kol kas mirties priežastis yra nežinoma, praneša „The Associated Press“.
Dar birželio mėnesį L. Motenas pradėjo eiti naujas pareigas kaip vienos Vašingtono vidurinės mokyklos krepšinio komandos vadovas.
L. Motenas yra laikomas Sirakūzų universiteto krepšinio programos legenda. Jis per ketverius metus NCAA lygoje pelnė 2334 taškus ir yra šios aukštosios mokyklos visų laikų rezultatyviausias krepšininkas. Šis rekordas iki šiol nėra pagerintas.
Jo 1405 taškų rekordas „Big East“ konferencijoje nuo 1994-ųjų metų, kai jis baigė savo koledžų karjerą, laikėsi iki pat 2020-ųjų.
L. Motenas žaidė tris sezonus NBA – du iš jų už „Vancouver Grizzlies“ komandą ir vieną sezoną už „Washington Bullets“ ekipą. Per 119 karjeros rungtynių gynėjas vidutiniškai rinko po 6,3 taško, 1,5 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo.