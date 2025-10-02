Nuotaikingoje „Žalgirio“ rūbinėje – trenerio maudynės, M. Lo tikslas M. Wrightui ir S. Francisco priekaištai L. Biručiui

Žalgiriečiai pirmose sezono rungtynėse išvykoje 89:84 patiesė Eurolygos vicečempionus – „Monaco“ krepšininkus.
Tuo pačiu tai buvo pirmoji pergalė Eurolygoje Tomui Masiuliui, kaip vyriausiajam treneriui. Kauno ekipos lyderiu tapęs Mosesas Wrightas atskleidė, kaip buvo sutiktas strategas rūbinėje.
„Nežinau ar nufilmavote, bet mes ką tik išmaudėme trenerį, – su plačia šypsena veide kalbėjo „Žalgirio“ lyderis. – Sveikinimai jam su pirmąja pergale Eurolygoje. Žaidėme prieš „Monaco“ – puikią komandą ir trenerį. Didinga.“
Kalbėdamas apie pergalės priežastis M.Wrightas neišsiplėtė ir pateikė 3 pagrindinius dalykus: „Išpildymas, agresyvumas, atkovoti kamuoliai puolime“ .
Įspūdingai pasirodęs M.Wrightas neprametė nei vieno metimo iš žaidimo. Aukštaūgis surinko 21 tašką (7/7 dvit., 1/1 trit., 4/5 baud.), 6 atkovotus kamuolius ir 28 naudingumo balus.
„Nekomentuosiu... Juokauju! Komandos draugai pastatė mane į puikias padėtis, tad esu dėkingas jiems“, – apie savo pasirodymą kalbėjo amerikietis.
Faktu, jog M.Wrightas neprametė nei vieno metimo, nusistebėjo šalia sėdėjęs Maodo Lo. Šviežiai iškeptas Europos čempionas pareiškė, jog dabar „Žalgirio“ sirgaliai turi to tikėtis visą likusį sezoną.
„To iš jo ir galite tikėtis – nepramestų metimų visą sezoną! Neįtikėtinas pasirodymas. Tikiuosi nepramestų metimų visa sezoną“, – juokdamasis lūkesčius komandos draugui kėlė Europos čempionas.
Tiesa, M.Wrightui jo asmeniniai rezultatai parūpo ne tik aikštelėje.
„Kiek taškų surinkau „Fantasy“ žaidime? Mačiau, kad visi mane pasirinko!“, – žurnalistų klausė aukštaūgis.
Toks klausimas sukėlė ir papildomų aistrų „Žalgirio“ rūbinėje, kadangi dėl šio žaidimo Laurynui Biručiui priekaištų atrado ir Sylvainas Francisco.
„BIRAS! BIRAS! Aš surinkau 9 rezultatyvius perdavimus! Tu sugadinai mano rezultatyvų perdavimą!“, – ant lietuvio šaukė „Žalgirio“ lyderis.
„Aš buvau pasiruošęs sunaikinti tą sunaikinti tą suknistą lanką. Aš ką tik nusikeikiau. Ar viskas gerai? Ne?“, – toliau nuotaikingai su žurnalistas kalbėjo M.Wrightas.
Penktadienį Kaune „Žalgiris“ priims Eurolygos čempionus – Šarūną Jasikevičių su Stambulo „Fenerbahce“, kuri 96:77 susitvarkė su „Paris Basketball“. Amerikietis teigė jau suprantantis ir papildomą šios kovos reikšmę.
„Dabar išsimiegosime ir ruošimės užbaigti savaitę. Laukia principinė kova, Šaras su Tomu yra geriausi draugai“, – geros nuotaikos kalbėjo M.Wrightas.
Rungtynės prieš „Fenerbahce“ penktadienį prasidės 20 val., o jų eigą gyvai galėsite sekti Lrytas portale.
