Po gėdingo starto Eurolygoje „Partizan“ namų arenoje priima Milano ekipą

Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas portalu.
Pirmajame šio sezono ture „Partizan“ sukrapštė vos 76 taškus (antras blogiausias rezultatas lygoje) ir 13 taškų skirtumu išvykoje pralaimėjo lygos naujokei „Dubai Basketball“ komandai. Vienu metu komandas skyrė net 22 taškai (80:58).
Tuo tarpu Milano ekipa kiek netikėtai svečiuose 92:82 nugalėjo kitą Belgrado komandą – „Crvena Zvezda“. Ettore Messinos auklėtiniai laimėjo visus keturis rungtynių kėlinius.
Praėjusį sezoną abi komandos tarpusavio rungtynėse pasidalino po pergalę – abu kartus laimėjo išvykoje žaidusi komanda.