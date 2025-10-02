Po gėdingo starto Eurolygoje „Partizan“ namų arenoje priima Milano ekipą

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
9
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
15
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
19
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
13
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
SportasKrepšinis

Po gėdingo starto Eurolygoje „Partizan“ namų arenoje priima Milano ekipą

2025 m. spalio 2 d. 21:02
Lrytas.lt
Po skirtingo starto pirmajame ture Belgrado arenoje laukia arši Serbijos sostinės „Partizan“ ir Milano „Emporio Armani“ dvikova.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas portalu.
Pirmajame šio sezono ture „Partizan“ sukrapštė vos 76 taškus (antras blogiausias rezultatas lygoje) ir 13 taškų skirtumu išvykoje pralaimėjo lygos naujokei „Dubai Basketball“ komandai. Vienu metu komandas skyrė net 22 taškai (80:58).
Tuo tarpu Milano ekipa kiek netikėtai svečiuose 92:82 nugalėjo kitą Belgrado komandą – „Crvena Zvezda“. Ettore Messinos auklėtiniai laimėjo visus keturis rungtynių kėlinius.
Praėjusį sezoną abi komandos tarpusavio rungtynėse pasidalino po pergalę – abu kartus laimėjo išvykoje žaidusi komanda.
Belgrado PartizanMilano OlimpiaEurolyga

