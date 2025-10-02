R. Jokubaičio komanda namie priima naująją D. Motiejūno ekipą

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
9
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
15
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
19
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
13
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
SportasKrepšinis

R. Jokubaičio komanda namie priima naująją D. Motiejūno ekipą

2025 m. spalio 2 d. 21:09
Lrytas.lt
Eurolygos arenoje ketvirtadienį – pirmoji lietuviška dvikova, nors abu lietuviai žaisti už savo komandas ir negali.
Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas portalu.
Pirmasis naujojo sezono turas abiems komandoms baigėsi pralaimėjimu. Be Roko Jokubaičio dar pusmetį žaisianti Miuncheno komanda išvykoje 79:87 turėjo pripažinti Atėnų „Panathinaikos“ pranašumą.
Tuo tarpu Belgrado „Crvena Zvezda“, su kuria šiandien sutartį pasirašė Donatas Motiejūnas, namuose 82:92 pralaimėjo Milano „Emporio Armani“ komandai.
Praėjusį sezoną šios dvi komandos tarpusavyje susitiko net triskart. Reguliariajam sezone ekipos pasidalino po pergalę – ją abukart šventė namuose žaidusi komanda. „Bayern“ ir „Olimpia“ susitiko ir pirmajame įkrintamųjų etape, kur pergalę šventė tąkart taip pat namie žaidusi Vokietijos komanda.
Miuncheno BayernBelgrado Crvena ZvezdaRokas Jokubaitis
Rodyti daugiau žymių

