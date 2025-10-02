R. Jokubaičio komanda namie priima naująją D. Motiejūno ekipą

Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas portalu.
Pirmasis naujojo sezono turas abiems komandoms baigėsi pralaimėjimu. Be Roko Jokubaičio dar pusmetį žaisianti Miuncheno komanda išvykoje 79:87 turėjo pripažinti Atėnų „Panathinaikos“ pranašumą.
Tuo tarpu Belgrado „Crvena Zvezda“, su kuria šiandien sutartį pasirašė Donatas Motiejūnas, namuose 82:92 pralaimėjo Milano „Emporio Armani“ komandai.
Praėjusį sezoną šios dvi komandos tarpusavyje susitiko net triskart. Reguliariajam sezone ekipos pasidalino po pergalę – ją abukart šventė namuose žaidusi komanda. „Bayern“ ir „Olimpia“ susitiko ir pirmajame įkrintamųjų etape, kur pergalę šventė tąkart taip pat namie žaidusi Vokietijos komanda.
