Š. Jasikevičius pateikė prognozę „Žalgiriui“ ir pasidalino nuomone apie skandalą dėl Ą. Tubelio

Eurolygos čempionas džiaugėsi vėl galėdamas grįžti į gimtinę ir susitikti su šeima. Džiaugėsi jis galėdamas susitikti ir su ilgamečiu savo asistentu Tomu Masiuliu, kuris dabar yra perėmęs Kauno „Žalgirio“ komandos vairą.
Žalgiriečiai trečiadienio vakarą iškovojo puikią pergalę išvykoje prieš praėjusio sezono Eurolygos finalininkę „Monaco“. Šaras Lietuvos komandą gyrė ir teigė, kad jos laukia puikus sezonas.
„Daugiau mažiau viskas aišku, kad „Žalgiris“ tikrai turės gerą sezoną. Matau tikrai. Ir ta sudėtis labai optimistiškai nuteikia, ir tie trys gynėjai, kurie tikrai gali vesti žaidimą, kas šiuo metu krepšinyje yra svarbiausias dalykas“, – teigė Lietuvos krepšinio legenda.
Š. Jasikevičius vėliau buvo paklaustas ir dėl Ą. Tubelio pasirašymo kilusį skandalą, dėl kurio galiausiai aktyviausi komandos sirgaliai – „Green White Boys“ – buvo boikotavę rungtynes.
Pasak Šaro, fanai turėjo teisę taip jaustis. Apie tai ir penktadienį laukiančią dvikovą su savo gimtojo miesto klubu – Š. Jasikevičiaus interviu nusileidus oro uoste.
– Klausimas „Koks jausmas grįžus į Lietuvą?“ turbūt jau pabodęs, bet ši išvyka turbūt ypatingesnė?
– Aišku, taip. Ne tik dėl to. Visą laiką smagu grįžti namo, visą laiką laukiam tų rungtynių su „Žalgiriu“, kad ir kokios jos sudėtingos būtų emociškai. Smagu pasimatyti su šeima bus, smagu pasimatyti su visais. Malonu, aišku, čia kalbos nėra.
– „Žalgiris“ sužaidė puikias rungtynes Monake. Kokį įspūdį Jums paliko?
– T. Masiulis prieš dvikovą sakė, kad nori žaisti kaip „Fenerbahce“. Ar įžvelgiate panašumų?
– Ar įžvelgiu panašumų... Viskas ne panašu, o viskas labai jau panašu. Nežinau, kaip net pasakyti daugiau. Žiūrim rungtynes, braižas toks pat, treneris panašus, tik, aišku, gerokai ramesnis, nors vakar toks momentais užsikūręs buvo jau.
– Tomas, kaip ir minėjot, bando naudoti Jūsų sistemą, bet jis aštuonerius metus dirbo pas jus, mokinosi. Kas, manote, turės rytoj taktinį pranašumą?
– Nežinau ir kažkaip nei viena, nei kita komanda tų sistemų dar yra įsisavinusi. O kad jis mokėsi, nesutikčiau. Aš manau, kad vienas iš tų, kuris tą sistemą kūrė, darė ir labai stipriai prisidėjo net, sakyčiau. Ta sistema jam tikrai yra žinoma tiek pat, kiek ir man.
– Galima sakyti, kad rytoj vyks mokytojo ir mokinio dvikova?
– Ne, nu čia spauda, tie jūsų bajeriai. Nemanau, kad aš jo kažkoks mokytojas ar kad aš jį mokinau. Mes daug metų buvom vienam ofise, vienam suoliuke, viską praėjom, bandėm kartu viską aiškintis lygiai taip, kaip darom su kitais asistentais – mokintis iš klaidų, palikti tuos geresnius dalykus. Nemanau, kad aš jį kažką mokinau.
– Tomas Masiulis žengia pirmus žingsius vyr. trenerio poste „Žalgiryje“. Ar tai kažkiek viską apsunkina Jums ar, kaip sakote, matote veidrodį?
– Veidrodį matom, tikrai panašūs. Nežinau, ar jis toks biškį subyrėjęs dar veidrodis, ar sudėliotas, bet veidrodis. Matom tikrai daug dalykų, kuo mes tikim kartu su juo. Po to ateis laikas, su laiku čia vis tiek yra baziniai dalykai dabar, kas yra įvesti. Paskui ateis su laiku ir mes bandysim dar labiau prisitaikyti prie savo žaidėjų stipriųjų pusių. Dabar anksti dar labai.
– Kaip jums patiems sekėsi pasiruošimas vasarą?
– Pasiruošimo neturi Eurolygos komandos. Kiekvienais metais yra vis blogiau ir blogiau. Ir fiziškai komandos atrodo labai prastai, ir taktiškai labai skurdžiai šiuo metu atrodo. Ypač mūsų situacijoj labai vėlai pasirašyti kontraktai, žaidėjai grįžtantys iš „EuroBasketo“, visai nauja komanda. Pasiruošimas yra iki naujų metų.
– Talentas Hortonas-Tuckeris tik labai neseniai atvyko į komandą. Jis atvyko iš visai kitos aplinkos, bet po praėjusių rungtynių jau matėme jūsų apsikabinimą. Ar yra užsimezgęs jau kažkoks ryšys?
– Per savaitę daug ryšio negalėjom užmegzti. Tokia kominė biškį situacija buvo, kad, sakėm, Europoj reikia paskutinį metimą mesti dėl taškų skirtumo. Jis manęs paklayusė, ar mesti, sakau mesti visą laiką Europoje. Išėjo, nemetė, paskui sako „oj, užmiršau“. Čia va vienas iš tų dalykų, kur kiti atvažiavę į Europą dar nežino, kad yra penkios baudos. Galvoja, kad yra šešios. Sakau, reikia šituos dalykus pereiti, kad ir kokios būtų jos juokingos.
– Praradote tris svarbius žaidėjus, kas dažniausiai didžiosioms komandoms yra neįprasta. Kuo išskirtinis buvo šis tarpsezonis?
– Nieko nebuvo. Susikuri savo planus, bandai kažką daryti ir taip gaunasi, kad vienas išeina, tai kitas dėl vienų priežasčių, dėl kitų, trečias, ketvirtas. Ką tau daryti? Ateini ir dirbi. Neverksi.
– Nigelis Williamsas-Gossas buvo medžiojamas dar Jums dirbant „Žalgiryje“. Kokie pirmieji įspūdžiai?
– Reiškias, nėjo į „Žalgirį“, nes aš buvau „Žalgiry“, taip gaunas? (šypsosi) Nigelio visą laiką norėjom. Mes turim pripažinti, kad „Žalgiris“ dabar yra visiškai kitoks nei prieš keletą metų. Jūs sakot – aš išėjau į elitą. Pagal viską – organizacinius dalykus, kitus dalykus – „Žalgiris“ jau seniai yra elite Europos, man taip bent jau atrodo.
– Praradote Tomą Masiulį, bet radote Kazį Maksvytį. Kaip įvyko ši sąjunga ir ką duoda Kazys?
– Manau, kad buvo arba galimybė rinktis kažką panašaus į Tomą su pirmo trenerio patirtim, lietuvį, gerokai ramesnį už mane žmogų. Jeigu būtų Kazys atsisakęs, galbūt eičiau į kitas idėjas. Kazys kai sutiko, man buvo smagu kuo daugiau šnekėti lietuviškai. Ir Mantas yra dar tenaim, ir ispaniūkščių yra pora tenai. Gyvenime ne tik krepšinis egzistuoja, yra ir dar gyvenimiški dalykai.
– Daug ažiotažo šią vasarą sukėlė drama tarp Ą. Tubelio ir fanų. Koks Jūsų požiūris į tai, kad fanai jo nenorėjo? Ar imtumėt Ąžuolą, jei būtumėt „Žalgirio“ GM?
– Normalu, kad fanai jo nenori, kai tokius dalykus padarė. Iš kitos pusės vienas kažkoks įvykis negali žmogaus visam gyvenimui (red. – nuteisti). Juk nepateko už tai į baudžiamąjį kodeksą, į „Žalgirio“ tik pateko. Turim suprasti, kad jaunas, visas gyvenimas prieš akis, tikrai geras lietuvis su gera ateitim. Sakau, bus patenkintų, bus nepatenkintų, gyvenimas tęsiasi.
