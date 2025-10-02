Šaras prieš mačą su „Žalgiriu“: jų pergalė prieš „Monaco“ pasako viską

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
SportasKrepšinis

Šaras prieš mačą su „Žalgiriu“: jų pergalė prieš „Monaco“ pasako viską

2025 m. spalio 2 d. 16:45
Lrytas.lt
Penktadienį, spalio 3-iąją, Kauno „Žalgiris“ namų arenoje stos į kovą su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ komanda. Likus dienai iki susitikimo Šaras gyrė Lietuvos komandą.
Daugiau nuotraukų (1)
„Fenerbahce“ komandos pasidalintuose komentaruose Š. Jasikevičius liaupsino ir „Žalgirio“ gynėjus, ir likusius krepšininkus.
„Džiaugiuosi vėl galėdamas sugrįžti namo ir pasirodyti „Žalgirio“ fanams. „Žalgiris“ turėjo puikų mačą su „Monaco“. Jų pergalė prieš praėjusio sezono finalininką pasako viską, – teigė Šaras. – Jie nuostabiai kontroliuoja rungtynių ritmą ir rodo gerą gynėjų žaidimą, ypač jų trys patyrę žaidėjai. Kiti žaidėjai taip pat labai gerai supranta savo vadimenis ir žino, kaip gali prisidėti prie komandos sėkmės.“
„Fenerbahce“ gynėjas Devonas Hallas, trečiadienio susitikime su „Paris Basketball“ pelnęs 22 taškus ir surinkęs 23 naudingumo balus, tuo tarpu gyrė Kauno komandos fanus.
„Bus sunkus mačas, – teigė jis. – Jie „Žalgirio“ arenoje turi sudėtingą atmosferą, jie taip pat vakar pasiekė puikią pergalę. Būtent todėl mums reikia koncentruotis į mūsų žaidimo planą ir stengtis sužaisti solidžias rungtynes.“
Rungtynių pradžia – 20:00 val.
Kauno ŽalgirisStambulo FenerbahceŠarūnas Jasikevičius
Rodyti daugiau žymių

