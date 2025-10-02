Šaras prieš mačą su „Žalgiriu“: jų pergalė prieš „Monaco“ pasako viską

„Fenerbahce“ komandos pasidalintuose komentaruose Š. Jasikevičius liaupsino ir „Žalgirio“ gynėjus, ir likusius krepšininkus.
„Džiaugiuosi vėl galėdamas sugrįžti namo ir pasirodyti „Žalgirio“ fanams. „Žalgiris“ turėjo puikų mačą su „Monaco“. Jų pergalė prieš praėjusio sezono finalininką pasako viską, – teigė Šaras. – Jie nuostabiai kontroliuoja rungtynių ritmą ir rodo gerą gynėjų žaidimą, ypač jų trys patyrę žaidėjai. Kiti žaidėjai taip pat labai gerai supranta savo vadimenis ir žino, kaip gali prisidėti prie komandos sėkmės.“
„Fenerbahce“ gynėjas Devonas Hallas, trečiadienio susitikime su „Paris Basketball“ pelnęs 22 taškus ir surinkęs 23 naudingumo balus, tuo tarpu gyrė Kauno komandos fanus.
„Bus sunkus mačas, – teigė jis. – Jie „Žalgirio“ arenoje turi sudėtingą atmosferą, jie taip pat vakar pasiekė puikią pergalę. Būtent todėl mums reikia koncentruotis į mūsų žaidimo planą ir stengtis sužaisti solidžias rungtynes.“
Rungtynių pradžia – 20:00 val.
Kauno ŽalgirisStambulo FenerbahceŠarūnas Jasikevičius
Rodyti daugiau žymių