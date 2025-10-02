T. Masiulis apie „Fenerbahče“: „Žinome, kaip jie žaidžia, mes bandome žaisti panašiai“

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
T. Masiulis apie „Fenerbahče“: „Žinome, kaip jie žaidžia, mes bandome žaisti panašiai“

2025 m. spalio 2 d. 17:52
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, trečiadienį Monake iškovoję pirmąją sezono pergalę Eurolygoje, ketvirtadienį grįžo namo, o jau penktadienį „Žalgirio“ arenoje priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos Stambulo „Fenerbahče“ iššūkį.
Vyriausiasis žalgiriečių treneris Tomas Masiulis, dar praėjusiame sezone su „Feberbahče“ klubu tapęs turnyro čempionu, su „Žalgiris TV“ dalijosi mintimis apie būsimas rungtynes.
„Solidi komanda. Jie yra čempionai ir čia nėra, ką akcentuoti. Žaisime prieš Eurolygos čempionus, – „Fenerbahče“ sudėtį ir varžovų pergalę pirmajame ture prieš „Paris Basketball“ ekipą įvertino T.Masiulis. – Gražios, geros rungtynės buvo. Paryžius žaidžia tą greitą krepšinį ir „Fenerbahče“ tikrai nebuvo lengva gaudyti juos.
Jų sudėtis gali būti labai didelė ir jie gali būti labai agresyvūs susikeitimo gynyboje. Nėra tų taikinių, kuriuos galėtumei smarkiai atakuoti puolime. Žinome, kaip jie žaidžia, mes bandome žaisti panašiai. Žaidėjams bandysime pasakyti tą patį.“
„Fenerbahče“ pirmajame ture Prancūzijos sostinės klubą namuose įveikė 19 taškų skirtumu (96:77), o po abiejų komandų pirmojo turo rungtynių du geri bičiuliai treneriai pasveikino vienas kitą žinutėmis.
„Pasveikinom, parašėm. Džiaugiamės vienas už kitą“, – šypsojosi T.Masiulis.
Vasarą didžiausiu „Fenerbahče“ praradimu tapo Nigelo Hayeso-Daviso sprendimas palikti Turkiją ir keltis į NBA lygos Finikso „Suns“ komandą. Ekipoje nebeliko ir serbo Marko Guduričiaus, aukštaūgio Sertačo Šanli, kanadiečio Dyshawno Pierre‘o bei amerikiečio Erricko McCollumo.
Kalbėdamas apie Stambulo ekipos naujokus, T.Masiulis išskyrė suomi Mikaelį Jantuneną ir amerikietį įžaidėją Taleną Hortoną-Tuckerį.  
„Aišku, komanda bus kažkiek kitokia, nes Nigelas Hayesas-Davisas buvo vienas pagrindinių žmonių „ketvirtoje“ pozicijoje. M.Jantunenas, manau, yra tikrai geras pasirašymas. Komandinis žaidėjas, gal ne toks bus geras puolime, bet tikrai pridės komandai. Tikrai geras pasirašymas yra ir T.Tuckeris-Hortonas. Jis bus figūra Eurolygoje iš to, ką teko matyti, susidariau tokį įspūdį.
Turi ūgį, turi atletiškumą ir gali daug dalykų daryti. Matosi pagal jo kūno kalbą, kad jis yra komandinis žaidėjas, nori suprasti trenerį. Vėlgi bus labai rimti konkurentai“, – tvirtino specialistas.
Pirmajame ture į pergalę „Fenerbahče“ vedė amerikietis Devonas Hallas, surinkęs 22 taškus ir 23 naudingumo balus. Vienu iš pagrindinių praėjusio sezono Eurolygos titulo kalvių finalo ketverte buvęs krepšininkas, anot T.Masiulio, bus dar svarbesnis ekipos žaidėjas šiame sezone.
„Man jis jau pernai metais buvo vienas kertinių žmonių. Tokių žmonių nėra daug. Gal per mažai apie jį šnekama. Jis ar tas pats Khemas Birchas yra kitų žaidėjų šešėlyje, bet ką jie daro komandai, kiek dirba, kaip išpildo savo roles, yra kažkas neįtikėtino. Devono antri metai pas Šarą bus dar geresni. Šiemet jis ir perims tą vaidmenį iš Marko Guduričiaus ir jis tą gali padaryti. Jis dar sužydės ryškesnėmis spalvomis“, – kalbėjo T.Masiulis.
Rungtynės su „Paris Basketball“ klubu „Fenerbahče“ praleido 33 varžovų taškus greitajame puolime. T.Masiulis išskyrė didžiulę rungtynių spartą, bet tai aiškino tipinių prancūzų ekipos žaidimo stiliumi.
„Nenustebino, nes, kai įsijungiau rungtynes, atrodė, kad žiūrių pagreitintą vaizdą. Toks bėgimas, toks lėkimas. Jų toks braižas buvo pernai ir išliko toks pat šiemet – kiekvienai progai pasitaikius nori bėgti ir mesti tritaškį – nesvarbu, kuri sekundė“, – aiškino treneris.
Pirmąją pergalę vyriausiojo trenerio kėdėje Eurolygoje jau iškovojęs T.Masiulis laukia ir pirmųjų Eurolygos namų rungtynių su jo treniruojamu „Žalgirio“ klubu.
„Jau kai atvažiuodavau kaip varžovas į „Žalgirio“ areną, kildavo jauduliukas. Buvo jauduliukas įeiti į salę ir matyti tiek žmonių giedant himną. Dabar būsiu toje pačioje pusėje su sirgaliais – bus dar daugiau jaudulio“, – mintimis dalijosi „Žalgirio“ vairininkas.
