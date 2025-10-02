Tragiškas startas: T. Sabonio „Lions“ pirmajame Europos taurės mače – beviltiškai sutriuškinti

Lietuvio vadovaujama Londono „Lions“ ekipa net 59:86 (12:20, 13:26, 16:20, 18:20) Europos taurės rungtynėse namie pralaimėjo Podgoricos „Budučnost“ komandai.
„Lions“ krepšininkai rungtynėse nepirmavo nė karto. Juodkalnijos komanda, kuriai atstovauja anksčiau Lietuvoje žaidę Rasheedas Sulaimonas ir Oleksandras Kovliaras, mačą pradėjo spurtu 6:0 ir nuo pat pirmųjų sekundžių nepaleido iniciatyvos.
27 taškai, kuriais pralaimėjo Anglijos komanda, taip pat yra ir didžiausias skirtumas tarp komandų šiose rungtynėse.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Nikola Tanaskovičius, pelnęs 13 taškų, sugriebęs 6 atkovotus kamuolius ir surinkęs 20 naudingumo balų. Po 12 taškų pridėjo Axelis Bouteille, Skylaras Maysas ir S. Sulaimonas.
„Lions“ ekipoje vienintelis dviženklę pelnytų taškų ribą peržengė Kameronas McGusty, surinkęs 13 taškų.