Viskuo nusivylęs V. Spanoulis negailėjo kritikos savo auklėtiniams

Spalio 17 d.
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Sportas Krepšinis

Viskuo nusivylęs V. Spanoulis negailėjo kritikos savo auklėtiniams

2025 m. spalio 2 d. 10:12
Lrytas.lt
Eurolygos vicečempionai „Monaco“ krepšininkai naująjį sezoną pradėjo pralaimėjimu Kauno „Žalgiriui“, o tai gerokai supykdė monegaskų trenerį Vassilį Spanoulį.
Monako ekipa namuose 84:89 pripažino Lietuvos čempionų pranašumą.
„Monaco“ strategas po rungtynių teigė, jog nematė jokio pozityvo ir vardijo vieną blogą dalyką po kito.
„Nenusipelnėme laimėti, mes buvome visur labai blogi. Mes atėjome su labai blogu mentalitetu ir požiūriu į rungtynes. Nedarėme pražangų, nežaidėme gynyboje. Kiekvienoje rotacijoje vėlavome. Turime dirbti.
Tai buvo pirmosios sezono rungtynės ir mes buvome labai blogi. Nežaidėme gynyboje, tai darėme tik porą minučių, o kai nežaidi gynyboje, negali laimėti tokių rungtynių“, – tikino V. Spanoulis.
Žurnalistai atkreipė, jog rungtynių pabaigoje „Monaco“ krepšininkai pradėjo žaisti kur kas aktyviau ir buvo netoli to, jog surengtų įspūdingą sugrįžimą.
„Būtent, sutinku su jumis, bet jau buvo per vėlu, turime pradėti rungtynes ​​taip. Toks yra mūsų mentalitetas, prisimenate tai iš praėjusių metų. Eurolygoje kiekvienos rungtynės yra svarbios ir kiekvienos rungtynės yra sunkios. Jei neturėsime tinkamo požiūrio, turėsime problemų“, – kalbėjo monegaskų strategas.
Antrajame ture penktadienį „Monaco“ namuose priims lygos debiutantus „BC Dubai“.
MonacoVassilis SpanoulisKauno Žalgiris
