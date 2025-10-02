Viskuo nusivylęs V. Spanoulis negailėjo kritikos savo auklėtiniams

Monako ekipa namuose 84:89 pripažino Lietuvos čempionų pranašumą.
„Monaco“ strategas po rungtynių teigė, jog nematė jokio pozityvo ir vardijo vieną blogą dalyką po kito.
„Nenusipelnėme laimėti, mes buvome visur labai blogi. Mes atėjome su labai blogu mentalitetu ir požiūriu į rungtynes. Nedarėme pražangų, nežaidėme gynyboje. Kiekvienoje rotacijoje vėlavome. Turime dirbti.
Tai buvo pirmosios sezono rungtynės ir mes buvome labai blogi. Nežaidėme gynyboje, tai darėme tik porą minučių, o kai nežaidi gynyboje, negali laimėti tokių rungtynių“, – tikino V. Spanoulis.
Žurnalistai atkreipė, jog rungtynių pabaigoje „Monaco“ krepšininkai pradėjo žaisti kur kas aktyviau ir buvo netoli to, jog surengtų įspūdingą sugrįžimą.
„Būtent, sutinku su jumis, bet jau buvo per vėlu, turime pradėti rungtynes taip. Toks yra mūsų mentalitetas, prisimenate tai iš praėjusių metų. Eurolygoje kiekvienos rungtynės yra svarbios ir kiekvienos rungtynės yra sunkios. Jei neturėsime tinkamo požiūrio, turėsime problemų“, – kalbėjo monegaskų strategas.
Antrajame ture penktadienį „Monaco“ namuose priims lygos debiutantus „BC Dubai“.
