„Bulls“ apsisprendė dėl M. Buzelio ateities komandoje

2025 m. spalio 3 d. 18:46
Lrytas.lt
Lietuvis Matas Buzelis dar užsilaikys ilgiau NBA klube „Chicago Bulls“. Artūro Karnišovo vadovaujama komanda sutvarkė galutinius formalumus su M.Buzelio kontraktu. Pernai 11-uoju NBA Naujokų biržos šaukimu pakviestas ir neblogą sezoną sužaidęs M.Buzelis ne tik liks ekipoje, tačiau suderintos ir pagrindinės sutarties sąlygos – „buliai“ aktyvavo trečiojo sezono „pliusą“.
Tai reiškia, kad krepšininkas lieka Čikagoje iki 2027 metų, o pagal „pliusą“, jis trečiame savo NBA sezone užsidirbs ne naujoko algą, kuri yra 5,47 mln. JAV dolerių, o jau 5,7 mln. dolerių.
Sutartyje lieka dar ir ketvirtojo sezono „pliusas“, bet „buliai“ gali šią kontrakto dalį aktyvuoti iki 2026-ųjų lapkričio 2-osios. Tada M.Buzelis per sezoną jau gautų 7,6 mln. dolerių.
Debiutiniame NBA sezone 20 metų 208 cm ūgio lietuvis per 19 minučių vidutiniškai rinko po 8,6 taško, atsikovojo po 3,5 kamuolio bei atlikdavo po vieną rezultatyvų perdavimą.
„Bulls“ (39/43) praėjusį sezoną tapo dešimta geriausia Rytų konferencijos komanda, tačiau neįveikė įkrintamųjų kovų, nusileidusi „Miami Heat“.
