„Žalgiris“ pristatė rekordinį biudžetą – kilo beveik 20 procentų

Klubo prezidentas Paulius Jankūnas ir sporto direktorius Gediminas Navickas atskleidė, kad šiemet „Žalgirio“ biudžetas – ir vėl rekordinis, dar labiau kylantis nuo praėjusio sezono.
Praėjusį sezoną Kauno klubas planavo surinkti 16,4 mln. eurų pajamų, tačiau lūkesčius viršijo su kaupu – buvo surinkta 18,4 mln. 1,1 milijono eurų buvo gauta iš žaidėjų perėjimų į kitas komandas, milijonu daugiau buvo surinkta ir už bilietų pardavimus.
Milijonas už žaidėjų perėjimus susidaro iš Tyrone'o Wallace'o, Lonnie Walkerio ir Brady Maneko išvykimų. Šis pajamų perviršis bus skirtas šiam sezonui.
Šiemet planuojama surinkti 18,8 mln. eurų, iš kurių net 9,5 mln. eurų sudaro pajamos už bilietų pardavimus – milijonu daugiau nei pernai. Į biudžeto eilutes įdėta 300 tūkstančių už Aleno Smailagičiaus pardavimą Bolonijos „Virtus“ komandai.
Šį sezoną „Žalgirio“ biudžetas jau viršija 20 milijonų eurų ir sudarys 21,7 milijonus, iš kurių 14,4 milijono keliaus žaidėjų ir trenerių algoms. Tai – 18,5% prieaugis lyginant su praėjusiu sezonu.
„Žalgirio“ biudžetas per paskutinį penkmetį:
- 2025-26 m. – 21,7 mln. biudžetas, 14,4 mln. žaidėjų ir trenerių atlyginimams
- 2024-25 m. – 17,7 mln. biudžetas, 11,7 mln. žaidėjų ir trenerių atlyginimams
- 2023-24 m. – 15 mln. biudžetas, 8,4 mln. žaidėjų ir trenerių atlyginimams
- 2022-23 m. – 14,2 mln. biudžetas, 7,3 mln. žaidėjų ir trenerių atlyginimams
- 2021-22 m. – 10 mln. biudžetas, 7,2 mln. žaidėjų ir trenerių atlyginimams
