„Žalgiris“ pristatė rekordinį biudžetą – kilo beveik 20 procentų

2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
97
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
80
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
78
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
89
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
77
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

„Žalgiris“ pristatė rekordinį biudžetą – kilo beveik 20 procentų

2025 m. spalio 3 d. 11:10
Lrytas.lt
Prieš pirmųjų Eurolygos rungtynių namų arenoje startą Kauno „Žalgiris“ pristatė savo šio sezono biudžetą.
Daugiau nuotraukų (12)
Klubo prezidentas Paulius Jankūnas ir sporto direktorius Gediminas Navickas atskleidė, kad šiemet „Žalgirio“ biudžetas – ir vėl rekordinis, dar labiau kylantis nuo praėjusio sezono.
Praėjusį sezoną Kauno klubas planavo surinkti 16,4 mln. eurų pajamų, tačiau lūkesčius viršijo su kaupu – buvo surinkta 18,4 mln. 1,1 milijono eurų buvo gauta iš žaidėjų perėjimų į kitas komandas, milijonu daugiau buvo surinkta ir už bilietų pardavimus.
Milijonas už žaidėjų perėjimus susidaro iš Tyrone'o Wallace'o, Lonnie Walkerio ir Brady Maneko išvykimų. Šis pajamų perviršis bus skirtas šiam sezonui.
Šiemet planuojama surinkti 18,8 mln. eurų, iš kurių net 9,5 mln. eurų sudaro pajamos už bilietų pardavimus – milijonu daugiau nei pernai. Į biudžeto eilutes įdėta 300 tūkstančių už Aleno Smailagičiaus pardavimą Bolonijos „Virtus“ komandai.
Šį sezoną „Žalgirio“ biudžetas jau viršija 20 milijonų eurų ir sudarys 21,7 milijonus, iš kurių 14,4 milijono keliaus žaidėjų ir trenerių algoms. Tai – 18,5% prieaugis lyginant su praėjusiu sezonu.
„Žalgirio“ biudžetas per paskutinį penkmetį:
  • 2025-26 m. – 21,7 mln. biudžetas, 14,4 mln. žaidėjų ir trenerių atlyginimams
  • 2024-25 m. – 17,7 mln. biudžetas, 11,7 mln. žaidėjų ir trenerių atlyginimams
  • 2023-24 m. – 15 mln. biudžetas, 8,4 mln. žaidėjų ir trenerių atlyginimams
  • 2022-23 m. – 14,2 mln. biudžetas, 7,3 mln. žaidėjų ir trenerių atlyginimams
  • 2021-22 m. – 10 mln. biudžetas, 7,2 mln. žaidėjų ir trenerių atlyginimams
Kauno ŽalgirisbiudžetasLietuvos krepšinio lyga (LKL)
Rodyti daugiau žymių

