Įspūdingas Eurolygos mūšis: T. Masiulio treniruojamas „Žalgiris“ prieš Šaro vedamą čempioną „Fenerbahce“

Šioje akistatoje susitiks du draugai ir iki praėjusio sezono pabaigos – bendradarbiai: Stambulo ekipą treniravęs Šarūnas Jasikevičius ir jo asistentas Tomas Masiulis. Dabar abi jie stovi priešingose barikadų pusėse.
Lietuvos ekipa Monako atstovus nurungė 89:84. Pergale Eurolygos sezoną pradėjo ir „Fenerbahce“, kuris susitvarkė su Paryžiaus „Paris Basketball“ atstovais 96:77.
Per visą Eurolygos istoriją abu šie klubai tarpusavyje žaidė 32 kartus ir 21 kartą pergalę šventė turkai ir 11 – „Žalgiris“.
Praėjusiame sezone kauniečiai nesugebėjo išplėšti pergalės prieš Stambulo atstovus ir nusileido abukart – išvykoje 86:98 ir namie krito 65:72.
Pastarąjį kartą „Žalgiris“ dabartinius Eurolygos čempionus buvo įveikę 2024 metų sausį, kai Kaune sutriuškino oponentus 98:75.
Tomas MasiulisStambulo FenerbahceŠarūnas Jasikevičius
Rodyti daugiau žymių