Įspūdingas Eurolygos mūšis: T. Masiulio treniruojamas „Žalgiris“ prieš Šaro vedamą čempioną „Fenerbahce“

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
97
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
80
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
78
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
89
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
77
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
41
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
36
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
16
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
18
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Monaco“
„Monaco“
22
BC Dubai
BC Dubai
17
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

Įspūdingas Eurolygos mūšis: T. Masiulio treniruojamas „Žalgiris“ prieš Šaro vedamą čempioną „Fenerbahce“

2025 m. spalio 3 d. 19:07
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Kauno „Žalgiris“ trečiadienį Monake sukūrė nemenką sensaciją, įveikęs Eurolygos vicečempioną „Monaco“ klubą. Penktadienį Tomo Masiulio auklėtiniai namų arenoje kovoja su dar vienu superklubu – Eurolygos čempione, Šarūno Jasikevičiaus vedama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa.
Daugiau nuotraukų (32)
Šioje akistatoje susitiks du draugai ir iki praėjusio sezono pabaigos – bendradarbiai: Stambulo ekipą treniravęs Šarūnas Jasikevičius ir jo asistentas Tomas Masiulis. Dabar abi jie stovi priešingose barikadų pusėse.
Lietuvos ekipa Monako atstovus nurungė 89:84. Pergale Eurolygos sezoną pradėjo ir „Fenerbahce“, kuris susitvarkė su Paryžiaus „Paris Basketball“ atstovais 96:77.
Per visą Eurolygos istoriją abu šie klubai tarpusavyje žaidė 32 kartus ir 21 kartą pergalę šventė turkai ir 11 – „Žalgiris“.
Praėjusiame sezone kauniečiai nesugebėjo išplėšti pergalės prieš Stambulo atstovus ir nusileido abukart – išvykoje 86:98 ir namie krito 65:72.
Pastarąjį kartą „Žalgiris“ dabartinius Eurolygos čempionus buvo įveikę 2024 metų sausį, kai Kaune sutriuškino oponentus 98:75.
Tomas MasiulisStambulo FenerbahceŠarūnas Jasikevičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.