P. Jankūnas atskleidė išsiskyrimo su A. Trinchieri detales ir pakomentavo konfliktą su fanais

Komandos prezidentas Paulius Jankūnas ir sporto direktorius Gediminas Navickas atvirai dalinosi detalėmis ir apie praėjusį sezoną, ir apie šį. Vienas iš kertinių klausimų – buvusio trenerio Andrea Trinchieri likimas.
Viešojoje erdvėje buvo spekuliuojama, kad italui „Žalgiris“ turės mokėti net jam išsiskyrus su komanda. Tai patvirtino ir pats P. Jankūnas.
„Mes turime galiojantį kontraktą su treneriu Andrea ir turėsime gerbti to kontrakto sąlygas. Tikimės, kad jis ras darbą šiame sezone, ką ir pats akcentuoja, kad jis nori dirbti. Kai jis pasirašys kontraktą su kažkuriuo kitu klubu, tos sąlygos, kuriam turim vykdyti, jos keisis“, – teigė buvęs krepšininkas.
P. Jankūnas pakomentavo ir konfliktą su ištikimiausiais komandos fanais „Green White Boys“, ir sužlugusią partnerystę su medicinos klinika, ir aptarė ką tik prasidėjusį Eurolygos sezoną.
– Pats matei ir sunkiausius komandos laikus. Ar nėra keista matyti tokį biudžetą ir pasirašyti tokius žaidėjus kaip S. Francisco, N. Williamsas-Gossas ir M. Wrightas?
– Tikrai keista. Ta patirtis yra didelė, buvo tikrai blogų ir sudėtingų momentų. Smagu, kad, kaip sakant, komandos ir visos organizacijos kovotojų dvasia leido net ir sunkiausiais momentais išlikti ir, kaip matom, pasiekti tokius rezultatus, kur tais laikais nebūtume net pagalvoję. Tikrai puikus darbas visos organizacijos. Darkart noriu padėkoti visiems partneriams, kurie prie to prisideda ir leidžia mums turėti tokią tikrai konkurencingą komandą. Mes tikime, kad ji konkurencija ir tikime, kad mes galime pasiekti tuos tikslus, kuriuos užsibrėžėme šiais metais.
– Kokią dalį biudžeto esate suplanavę papildymams sezono meto?
– Taip, norim tikėtis, bet tikrai nesam apdrausti nuo traumų. Galbūt tik norėčiau tikėtis, kad mažiau tos turbulencijos bus su žaidėjų atvykimais ir išvykimais. Kol kas sudėtim esam patenkinti. Stebim rungtynes po rungtynių ir analizuojam situaciją. Jeigu kažkurioj sezono stadijoj nutiks taip, kad matysim, kad turim kažkur pasistiprinti, tai tą ir padarysim.
– Antrus metus dirbate prezidento poste. Daug partnerių, bet buvo ir partnerystė su klinika, kuri labai greitai užsibaigė. Kokias pamokas pasiimate iš šio tarpsezonio?
– Jei pradedame nuo tos klinikos, taip, tai yra mūsų klaida, mes ją pripažinom ir iš karto nutraukėm tą partnerystę. Ateity stengsimės dar nuodugniau, nors tas patikrinimas nuodugnus, bet tikrai stengsimės visapusiškai patikrinti būsimus partnerius. O patirtis yra ta, kad tikrai smagu, kad organizacija turi tvirtą stuburą, t.y. partnerius ir visus darbuotojus, ir visi kartu galim siekti šito tikslo ir aukti kiekvienais metais.
– Po išsiskyrimo su Andrea Trinchieri buvo spekuliacijų, kad reikės išmokėti visą jo šio sezono atlyginimą. Biudžeto eilutėse to nėra. Gal galite pasakyti, ar tikrai reikės mokėti visą kompensaciją ir kaip ji keistųsi, jei jis ras kitą darbą?
– Mes turime galiojantį kontraktą su treneriu Andrea ir turėsime gerbti to kontrakto sąlygas. Tikimės, kad jis ras darbą šiame sezone, ką ir pats akcentuoja, kad jis nori dirbti. Kai jis pasirašys kontraktą su kažkuriuo kitu klubu, tos sąlygos, kuriam turim vykdyti, jos keisis.
– Buvo paminėta, kad 100 tūkstančių numatyta gauti už žaidėjų perėjimus. Tai galbūt yra už jaunimo žaidėjų perėjimus?
– Mes esame bendravę apie jaunimą, taip, tai galimai gali būti ir iš jaunimo.
– Ar galite išsiplėsti, kokiomis sąlygomis išvyksta žaidėjai į NCAA? Ar „Žalgiris“ turi pirmumo teisę, ar gaunami procentai nuo atlyginimų?
– Sąlygų neišpasakosiu, jos yra ganėtinai konfidencialios, bet ką galiu paminėti, tai mes, kaip „Žalgiris“, vieni pirmųjų supratome, kad NCAA gali būti mūsų ne priešai, kaip visi anksčiau manydavo ar kažkurie klubai dar dabar mano, bet gali būti mūsų partneriai. Mūsų tikslas – kad žaidėjai žaisdami už „Žalgirio“ programą gautų maksimalų dėmesį iš universitetų, patektų į geriausias treniruočių sąlygas ir taip tobulėtų.
Noras, kad jie grįžtų į „Žalgirį“. Kalbant apie sąlygas, su NIL (red. Name, Image, Likeness) pinigais atėjo ir šioks toks kompensavimo modelis klubui. Mes gauname kompensacijas. Procentaliai žiūrint į biudžetą jos nėra didelės, bet ir tai yra žingsnis. Aš niekada nesakau, kad „Žalgiris“ iš to uždirba. Tai yra nedidelė kompensacijos dalis į mūsų investicijas. Ko nepaminėjau prieš tai, tai yra ir tarptautiniai turnyrai.
Per ketverius metus turbūt aplankėm pusę pasaulio – ir Dubajus, ir Abu Dabis, ir Bahamai, ir visi turnyrai geriausi Europoje, kuriuos mes išsirinkom per daugelį metų. Tą, ką mes, vadinkime, uždirbam ar kompensacijas gaunam, toliau investuojam į žaidėjų ugdymą.
– Po išsiskyrimo su A. Trinchieri atskiro komentaro iš klubo nebuvo. Kokie faktoriai lėmė išsiskyrimą?
– Mes truputėlį ir su Pauliumi turėjome kitą viziją, kaip komanda gali žaisti, turi žaisti, apie komandos potencialą, apie komandos augimą. Nebuvo kažkokie kritiniai momentai. Ir finalo serija, ir Eurolygos sezonas padiktavo, kad norime keisti trenerį.
– „Green White Boys“ situacija. Kaip atrodė pokalbis, kaip pavyko rasti kompromisą su ištikimiausiais fanais?
– Tai nebuvo vieno pokalbio situacija, tų pokalbių buvo ir daugiau. Tikrai tie pokalbiai buvo labai normalūs, konstruktyvūs ir, sakyčiau, paskutinis pokalbis buvo pozityvus. Aptarėm daug temų, sakyčiau, daug susikaupusių skaudulių, bet smagu, kad „Green White Boys“ grįžta į areną ir palaikys komandą, nes komandai to palaikymo labai reikia, jie tikrai sukuria nuostabią atmosferą. Manau, kad tą, ką apsitarėm, kartu judėsim ir toliau.
– GWB išdėstė daug problemų. Kurią iš jų laikote svarbiausia šį sezoną ir kaip sirgaliai galės objektyviai vertinti, kad tie pažadai įgyvendinami?
– Daug temų buvo paliesta, bet, kaip ir minėjau, norėčiau pasilikti viduj, organizacijoj tarp mūsų ir „Green White Boys“ tuos visus dalykus, ką mes šnekėjom, ką mes aptarėm ir kaip mes matom tą galimybę judėti į priekį.
– Kasmetinis klausimas apie žaidėjų kontraktų draudimą. Vienais metais būna vienaip, kitais – kitaip. Kokia situacija šiemet?
– Šiemet žaidėjų nedraudžiame. Toliau diskutuojame su draudimo kompanijomis ir turime konkrečius skaičius ir galimybes drausti. Šiam momentui nesame apdraudę, bet, kaip ir anksčiau, diskutuojame organizacijos viduje apie tai.
– Buvo jau klausimas dėl klinikos. Kiek skausmingas buvo tas kontrakto nutraukimas?
– Tiesiog tas kontraktas buvo nutrauktas ir viskas. Klubas tų pajamų iš tos sutarties negavo. Galbūt ta visa situacija buvo labiau skausminga morališkai nei finansiškai.
– Šį sezoną Eurolygoje yra 20 komandų. Kaip vertinate lygos plėtrą ir kiek apsunkina pasiruošimą toks komandų skaičius?
– Ta plėtra galbūt paties pasiruošimo neapsunkina, apsunkina Europos čempionatas. Komanda susirinko pilna sudėtim tik pačioj pačioj pasiruošimo pabaigoj. Apie plėtrą manau, kad Eurolyga turi plėstis, ypač į tokias rinkas kaip Artimieji Rytai, kur yra didžiulis potencialas ir didžiulės galimybės. Neturi būti Eurolyga užsidarius, ji turi augti, plėstis ir stengtis būti tose rinkose, kurios turi didžiausią potencialą.
– Kalbama apie Izraelio komandų išmetimą iš lygų. Kaip jūs žiūrite į tai?
– Mes irgi stebim situaciją, turbūt matėt ir Eurolygos vadovų pranešimą. Tikrai bendraujam su Eurolyga ir toliau stebim situaciją, bet tikim, kad ta situacija kažkaip išsispręs greitu metu ir nereikės prieiti prie pašalinimų ar kažko tokio.
– Kurių kitų komandų labiausiai nustebino pasiruošimas ar papildymai tarpsezonio metu?
– Labai sunku pasakyti. Geras klausimas. Mes su Paulium kai važiavom į pirmas rungtynes, mes galvojom, kaip mes čia atrodysim. Irgi gal penkias treniruotes tik buvom padarę ir sužaidę tris rungtynes kartu. Vienas dalykas, kaip mes vadiname, yra sudėtys ant popieriaus, kur tikrai stiprios komandos ir „feneris“, ir „efesas“, ir „Monaco“, bet laukia irgi.
Laukia intriguojantis sezonas, kaip tos komandos atrodys ne ant popieriaus, bet aikštelėj. Iš tų pasipildymų turbūt kad išskirčiau „Efes“, kur tikrai tokie garsūs pasipildymai ir viskas ten atrodo neblogai, bet visą laiką yra traumos, kažkokie kiti niuansai. Patys laukiam sezono. Kaip ir Paulius minėjo, dėl „Eurobasketo“ tie pasiruošimai ir tos galimybės matyti komandas stipriausių sudėčių žaidžiant kartu buvo labai limituoti, tai patys laukiam sezono ir su jais susitikti ir pamatyti, aišku, rungtynes.
– Daug kalbate apie sirgalius, bet tuo pat metu pasigirsta nuogąstavimų apie per dideles bilietų kainas. Ką jūs svarstote apie kainų kilimą ir apie tai, kad minėti studentai jau nebegali ateiti į rungtynes?
– Taip, tikriausiai ir jūs pastebėjot, kad kainų kilimas ženklesnis buvo pirmom rungtynėm, kurios vyks šiandien, nes tai yra atidarymo rungtynės ir sezono namie atidarymo rungtynės. Atvyksta čempionai „Fenerbahce“. Šventiniu laikotarpiu turėsime šiemet daugiau rungtynių namuose, tai kainos ten yra didesnės, taip, bet yra rungtynių, kur kainos liko panašios arba labai nestipriai padidėjo.
– Turbūt sekate ir kitų klubų biudžetus, finansus. Kaip atrodo „Žalgiris“ šitame fone? Jis – arčiau vidurkio ar vis dar apatinėje lentelės pusėje?
– Labai tiksliai pasakyti būtų turbūt sudėtinga, nes ne visos komandos dar pristatė savo biudžetus, bet įsivaizduoju, kad esame kažkur per viduriuką.
– Registrų centre matyti, kad VšĮ „Kauno Žalgirio centras“ rugpjūtį panaikino nevyriausybinės organizacijos statusą. Kaip galite pakomentuoti šį žingsnį?
– Žinokit, dabar tiesiog reikia pasitikslint, negaliu atsakyti į šitą klausimą.
– Pastaruoju metu daug kalbama apie lažybų bendrovių reguliavimą. Kiek tai skaudu „Žalgiriui“ ir kiek tai turi įtakos biudžetui? Kaip žvelgiate į visą situaciją su lažybų bendrovėmis?
– Mums galbūt tai tiek stipriai neįtakoja, nes neturime savo pavadinime lažybų bendrovių, bet ilgesnėj perspektyvoj, jeigu tie visi suvaržymai bus dar griežtesni, tikrai turės įtaką, nes mūsų vienas iš pagrindinių partnerių yra „TopSport“, kuris įneša didelį indėlį į komandos biudžetą. Tikimės, kad išsispręs šita situacija, bent jau atsiras aiškumo, nes dabar labai daug pilkos zonos, labai daug neapibrėžtumo. Turbūt ir jums tenka matyti, kad kiti LKL klubai, kurie turėjo pavadinimuose lažybų bendroves, ieško, kaip galima prisitaikyti prie tų suvaržymų ir tęsti darbus.
– Ar buvo pasiūlymų, minčių kokį partnerį įsileisti į pavadinimą?
– Tikrai ne, tikrai nebuvo. „Žalgiris“ yra „Žalgiris“, turime šitą pavadinimą ir mes tuo didžiuojamės.
– Grįžtant prie GWB dalykų, ar manote, kad klubas buvo vertas fanų pykčio, vertas šitos situacijos, kuri priėjo iki boikoto?
– Nežinau, ar buvo vertas, ar buvo nevertas. Tiesiog jie turi savo nuomonę tam tikrais klausimais, mes visą laiką esame pasiruošę bendrauti, esam pasiruošę atsakyti į klausimus ir pateikti argumentus, kas ir įvyko. Manau, kad ne tai, kad padidėjęs bendravimas, bet situacijų kampų suvienodinimas leido jiems grįžti į areną ir palaikyti komandą.
– „Žalgiris“ visada nori turėti geriausius lietuvius. Vienu iš tokių buvo Donatas Motiejūnas. Nebuvo noro paskambinti šią vasarą matant, kaip jis norėjo pabėgti iš „Monaco“?
– Mes tokios informacijos nežinojom, kad jis norėjo pabėgti. Jis turi kontraktą. Mes tikrai kalbėjomės prieš du metus su Donatu. Šiam momentui nebuvo. Dabar jau išgirdome, kad išvažiuoja į „Red Star“, berods (red. – Belgrado „Crvena Zvezda“).
– „Žalgirio“ organizaciją gyrė ir Šaras, priskyrė ją prie elito. Ar turite kuo pasidžiaugti iš organizacinės pusės?
– Tikriausiai reikia pasidžiaugti „Žalgirio“ augimu, „Žalgirio“ stabilumu, kuris paskutiniais metais atsiranda, ir tikriausiai tom visom sąlygom, kurias mes suteikiam žaidėjam. Jos priverčia žaidėjus patikėti mūsų vizija ir priverčia juos atvykti čia, būti motyvuotais ir siekti tų tikslų, kuriuos mes užsibrėžiam. Džiaugiuosi, kad organizacija auga, kad deda didelius žingsnius į priekį ir dauguma žmonių prie to prisideda.
(prisijungia G. Navickas) Papildant Paulių, visas tas stabilumas, aistra, vadinčiau, kurią Europa mato ir jaučia „Žalgirio“ aistrą krepšiniui, Kaunui – tai ir padeda prisitraukti tokius žaidėjus, kuriuos šiais metais turim. Kalbant su Maodo Lo, jis tikrai visą laiką sakė, kad jam čia būdavo smagu atvažiuoti ir pajausti tą sirgalių palaikymą ir krepšinio kultūrą apskritai, krepšinio aistrą. Tai buvo vienas iš punktų, kodėl jis sutiko atvažiuoti pas mus, nors turėjo ir kitų pasiūlymų.
(tęsia P. Jankūnas) Ne tik Maodo Lo, bet ir visi žaidėjai labai akcentuoja Lietuvos, „Žalgirio“ krepšinio kultūrą ir visi nori čia atvažiuoti žaisti, kad pajaustų, kas tai yra, kaip žmonės gyvena tuo krepšiniu.
– Ir dar apie savivaldą. Ar neatvėso santykiai po praėjusio sezono incidento su Kauno miesto meru? Kokia situacija šiaip dienai? Siunčiate kvietimus į rungtynes?
– Santykiai yra geri, bendraujame. Taip, Visvaldas turi bilietus, kvietimus į rungtynes ir tikrai, tikiuosi, apsilankys. Jis yra didelis fanas Kauno „Žalgirio“ ir tikrai, kada gali, visą laiką apsilanko rungtynėse.
