Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Pasiruošimas NBA sezonui prasidėjo rungtynėmis Abu Dabyje

2025 m. spalio 3 d. 08:27
Lrytas.lt
Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emiratai) prasidėjo pasiruošimas naujajam NBA sezonui rungtynėmis tarp „New York Knicks“ ir „Philadelphia 76ers“.
Daugiau nuotraukų (19)
Mačą 99:84 (25:25, 28:18, 28:14, 18:27) laimėjo Niujorko klubas.
Nugalėtojų ekipoje rezultatyviausiai pasirodė Milesas McBride‘as, kuris pelnė 12 taškų (3/3 dvit., 2/4 trit.), atkovojo 5 ir perėmė 3 kamuolius.
Aukštaūgis Mitchellas Robinsonas pridėjo 7 taškus (3/6 dvit., 1/2 baud.) ir 16 sugriebtų kamuolių.
„76ers“ komandos naujokas ir trečiasis šaukimas V.J. Edgecombe’as surinko 14 taškų (3/7 dvit., 1/6 trit., 5/5 baud.), 6 sugriebtus kamuolius bei 3 rezultatyvius perdavimus.
„Knicks“: Milesas McBride’as 12, Karlas-Anthony Townsas 11, Mikalas Bridgesas 10.
„76ers“: V.J. Edgecombe’as ir Tyrese’as Maxey po 14, Kennedy Chandleris 10.
New York KnicksPhiladelphia 76ersNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.