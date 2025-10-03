Pasiruošimas NBA sezonui prasidėjo rungtynėmis Abu Dabyje

Mačą 99:84 (25:25, 28:18, 28:14, 18:27) laimėjo Niujorko klubas.
Nugalėtojų ekipoje rezultatyviausiai pasirodė Milesas McBride‘as, kuris pelnė 12 taškų (3/3 dvit., 2/4 trit.), atkovojo 5 ir perėmė 3 kamuolius.
Aukštaūgis Mitchellas Robinsonas pridėjo 7 taškus (3/6 dvit., 1/2 baud.) ir 16 sugriebtų kamuolių.
„76ers“ komandos naujokas ir trečiasis šaukimas V.J. Edgecombe’as surinko 14 taškų (3/7 dvit., 1/6 trit., 5/5 baud.), 6 sugriebtus kamuolius bei 3 rezultatyvius perdavimus.
„Knicks“: Milesas McBride’as 12, Karlas-Anthony Townsas 11, Mikalas Bridgesas 10.
„76ers“: V.J. Edgecombe’as ir Tyrese’as Maxey po 14, Kennedy Chandleris 10.