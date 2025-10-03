Pergalingus taškus pelnęs žalgirietis papasakojo, kodėl rungtynių metu staiga buvo išėjęs į rūbinę

31-erių amerikietis esant rezultatui 82:81 stojo prie baudų metimų linijos ir šaltakraujiškai realizavo abu bandymus.
N. Williamsas-Gossas buvo rezultatyviausias žalgiriečių gretose, pelnęs 20 taškų ir surinkęs 23 naudingumo balus.
Per pirmąsias dvejas Eurolygos rungtynes „Žalgirio“ naujokas renka po 17 taškų, o jo organizuotumas aikštelėje yra vienas pagrindinių veiksnių, kodėl Kauno komanda iškovojo abi pergales tiek prieš „Fenerbahce“, tiek ir išvykoje prieš „Monaco“.
Legionierius didžiavosi komanda dėl to, kaip ji sugebėjo atsitiesti po to, kai prarado turėtą didžiulį pranašumą ir galiausiai sugebėjo laimėti rungtynes.
Galiausiai N. Williamsas-Gossas įvardijo ir vyr. trenerio Tomo Masiulio savybę, kuri, jo nuomone, yra geriausia.
– Kokios mintys apie rungtynes?
Žinojome, kad bus sudėtinga savaitė. Į abu mačus ėjome su didžiuliu kiekiu pasitikėjimo. Aišku, turėjome gerą pasiruošimą, vykdėme planą. Mums čia – didžiulė dviguba savaitė.
– Koks pirmas „Žalgirio“ fanų skonis?
– Buvo puiku. Aišku, girdėjau daug gerų dalykų ir jie buvo tokie pat geri, kaip juos ir gyrė. Šaras sugrįžo, titulą ginantys čempionai, pirmos rungtynės. Tiek daug dalykų darė šitas rungtynes ypatingomis. Sugebėjome jiems (red. – sirgaliams) iškovoti pergalę.
– Ar šią pergalę skirtumėte treneriui?
– Aišku. Bet kada, kai žaidi ar treniruoji prieš savo buvusią komandą, visada nori laimėti. Aišku, yra tekę būti tokiuose mačuose ir jie visada ypatingi. Žinau, kad jam tai buvo labai svarbu, svarbu ir visai organizacijai.
– Ką galėtum pasakyti apie tas dvi paskutines baudas?
– Jos buvo svarbios, bet turi tiesiog pasitikėti savo darbu. Įdėjau daug darbo ruošdamasis, kad pasiruoščiau tokiems momentais. Eini pasitikėdamas savimi ir pasitiki savo darbu.
– Kas buvo mintyse metant tuos metimus?
– Nieko. Kaip sakiau, tiesiog pasitiki savo darbu. Tarpsezoniu dirbi tokiems momentams. Nueini, pasitiki savimi ir gyveni su rezultatais.
– Vienu rungtynių metu nuėjai į rūbinę. Kas nutiko?
– Jaučiau skausmą dvigalviame kojos raumenyje, reikėjo pasitikrinti.
– Kiek pasitikėjimo komandai duoda tokia pergalė?
– Labai daug. Tos dvi komandos buvo finale praėjusiais metais, jos – geriausios iš geriausių. Kai gali laimėti dvi tokias rungtynes ir kai vienos iš jų yra išvykoje, labai svarbu. Dar anksti, todėl turime ant to statyti. Dar 36 rungtynės. Aišku, tai – didžiulė savaitė ir duoda daug pasitikėjimo, kad galime žaisti su bet kuo.
– Kontroliavote didžiąją rungtynių dalį, bet leidote varžovams jus prisivyti. Kas tai lėmė?
– Padarėme kvailų klaidų. Jie gina titulą, jie taip lengvai nepasiduos. Jie padarė spurtą, didžiuojuosi tuo, kaip į tai atsakėme.
– Ar tokios pergalės užaugina sparnus?
– Tai nekeičia mūsų sezono tikslų. Mūsų tikslas yra atkrintamosios. Dvi didelės pergalės, nes žaidėme, kaip ir sakiau, su komandomis, žaidusiomis praėjusių metų finale. Tie patys tikslai, tas pats mentalitetas, turime nuolat tobulėti.
– Žaidei ne vienoje komandoje. Kaip tavo vaidmuo čia skiriasi nuo ankstesnių?
– Buvau pasirašytas atnešti patirties, lyderystės. Jie tai puikiai išnaudoja. Viskas yra procesas, sezonas ilgas, tiesiog reikia toliau ugdyti įpročius.
– Kokia, sakytum, yra geriausia trenerio T. Masiulio savybė?
– Manau, kad jo požiūris. Turi tikrai gerą požiūrį. Pernelyg nesidžiaugia, pernelyg nenuliūsta. Manau, kad žaidėjui yra geras jausmas, kai matai, kad treneris yra ramus. Tokiose situacija ta ramybė nuramina.