Po tragiško pasirodymo T. Sabonis prisiėmė kaltę sau: „Neparuošiau komandos“

Lietuvio treniruojama ekipa 59:86 namuose neprilygo Podgoricos „Budučnost“ komandai.
„Sveikinimai „Buducnost“, puikus plano išpildymas, geras fiziškumas, tempo palaikymas ir kamuolio judinimas. Mano komanda neturėjo atsidavimo žaisti fiziškai, prisiimu tai ant savęs, turiu atlikti geresnį darbą ir geriau paruošti ekipą“, – po pasirodymo kalbėjo T. Sabonis.
Pasak stratego, jis nesugebėjo savo auklėtiniams išaiškinti, koks yra varžovų žaidimo lygis ir fiziškumas Europos taurės varžybose.
„Viskas yra apie charakterį, – tikino lietuvis. – Ir vėlgi, pasikartosiu, tai – mano kaltė. Nepaaiškinau komandai, kas yra Europos taurė, koks čia fiziškumas ir varžovų lygis. Nesvarbu, tai Britanijos lyga ar Europos taurė, turime išlaikyti tą pačią liniją, žaisti fiziškai, būti pasiruošę. Šiandien neparuošiau komandos.“
Kitose rungtynėse T.Sabonio auklėtiniai susitiks su Stambulo „Besiktas“ klubu.