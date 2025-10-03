Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Po tragiško pasirodymo T. Sabonis prisiėmė kaltę sau: „Neparuošiau komandos“

2025 m. spalio 3 d. 10:09
Lrytas.lt
Po tragiško starto Europos taurėje Londono „Lions“ vyriausiasis treneris Tautvydas Sabonis kaltę dėl pralaimėjimo prisiėmė sau.
Daugiau nuotraukų (4)
Lietuvio treniruojama ekipa 59:86 namuose neprilygo Podgoricos „Budučnost“ komandai.
„Sveikinimai „Buducnost“, puikus plano išpildymas, geras fiziškumas, tempo palaikymas ir kamuolio judinimas. Mano komanda neturėjo atsidavimo žaisti fiziškai, prisiimu tai ant savęs, turiu atlikti geresnį darbą ir geriau paruošti ekipą“, – po pasirodymo kalbėjo T. Sabonis.
Pasak stratego, jis nesugebėjo savo auklėtiniams išaiškinti, koks yra varžovų žaidimo lygis ir fiziškumas Europos taurės varžybose.
„Viskas yra apie charakterį, – tikino lietuvis. – Ir vėlgi, pasikartosiu, tai – mano kaltė. Nepaaiškinau komandai, kas yra Europos taurė, koks čia fiziškumas ir varžovų lygis. Nesvarbu, tai Britanijos lyga ar Europos taurė, turime išlaikyti tą pačią liniją, žaisti fiziškai, būti pasiruošę. Šiandien neparuošiau komandos.“
Kitose rungtynėse T.Sabonio auklėtiniai susitiks su Stambulo „Besiktas“ klubu.
Tautvydas SabonisPodgoricos BudučnostEuropos taurė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.