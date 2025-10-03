Svajonių startą įvykdęs T. Masiulis: „Labiau pergyvenau, kai dublerius treniravau“

Nigelis Williamsas-Gossas jau pirmoje atakoje apšvarino varžovus ir provokavęs pražangą pelnė pirmuosius taškus ir užvedė žalgiriečius nuostabioms rungtynėms.
Dar ketvirtojo kėlinio pradžioje Lietuvos čempionai turėjo 14 taškų persvarą (67:53), tačiau „Fenerbahce“ lyderis Wade‘as Baldwinas „Žalgirio“ arenos šeimininkus pradėjo šokdinti pagal savo melodiją ir šveisdamas vieną tritaškį po kito naikino kauniečių pranašumą ir likus žaisti 3 minutes amerikietis tolimu metimu sugebėjo persverti rezultatą (75:74).
Tačiau rungtynių pabaigoje Edgaras Ulanovas ir Arnas Butkevičius pataikė itin svarbius tritaškius, o N.Williamsas-Gossas baudos metimais užtvirtino pergalę ir taip „Žalgiris“ 5 kartą iš paskutinių 6 „Žalgirio“ arenoje parklupdė „Fenerbahce“ krepšininkus.
Kauniečiai išgyveno jau antrą varžovų šturmą rungtynių pabaigoje. „Žalgirio“ strategas neneigė, kad galimai buvo padaryta ir jo klaidų, tačiau taip pat atkreipė dėmesį į varžovus, kuriuos sutiko.
„Čia yra Eurolyga, krepšinis. Dar patys ieškome savo žaidimo, bet žaidėme su finalo komandomis. Buvo aišku, kad jie grįš ir reaguos. Gal aš padariau klaidų, kažkuriuo momentu ne tuos žaidėjus išleidau. Bet dviguba savaitė ir reikia kai kuriems duoti poilsio. Gavome gerų pamokų“, – teigė T. Masiulis.
Ketvirtadienį Lietuvoje nusileidęs „Fenerbahce“ treneris Šarūnas Jasikevičius buvo paklaustas, ar nemato panašumų jo ilgaamžio bendražygio T. Masiulio treniruojamos komandos žaidime. Juokdamasis Šaras teigė, jog mato veidrodinį variantą.
Tačiau ar buvo bandymų ištraukti triušių iš skrybėlės rungtynių metu ir nustebinti vienas kitą?
„Bandymų buvo, bet pusės tų triušių tikriausiai net nemačiau, kuriuos jis ištraukė, – su šypsena kalbėjo T. Masiulis. – Žinant jį, tų bandymų yra. Bet vienas kitą daugiau mažiau žinome ir bandėme reaguoti į penketus.“
Naujajam „Žalgirio“ strategui tai buvo pirmosios Eurolygos rungtynės namuose, jau vadovaujant „Žalgirio“ komandai. Visgi 50-metis strategas atskleidė, jog ypatingo jaudulio net ir tokiu momentu nejautė.
„Nežinau kodėl, bet galiu pasakyti, kad šiandien vėl ramiai jaučiausi. Labiau pergyvenau, kai dublerius treniravau. Nežinau kodėl taip yra. Bet tikrai tikiu komanda, matau, kad jie bando patikėti tuo, ką mes darome. Aišku, lengviau patikėti kai kažką laimi.
Bet kažkoks jaudulys buvo. Kai stovi už tokios komandos vairo – tai yra svajonė. Bet tiesiog darai savo darbą, kaip jį supranti. Mano darbas yra paruošti komandą ir viskas“, – teigė T. Masiulis.
– Š. Jasikevičius atvykęs į Kauną teigė, kad „Žalgiris“ žaidžia veidrodinį krepšinį. Kiek pačiam komandos atrodo panašios?
– Tai yra visiškai panašios. Aš tą krepšinį žaidžiau ir juo tikėjau 8 metus. Man sudėtinga kažką naujo sugalvoti. Tikrai su laiku kažką pridėsiu, pasikeisiu, reaguosiu į situacijas, bet kadangi mačiau, kaip viskas vyksta ir kad tai veikia... Tie deriniai ir gynybos sistemos tos pačios. Auklėtiniams pasakiau, jog lengva juos skautinti, nes jie žais taip, kaip žaidžiame mes.
– Žurnalistai sakė, jog „mokinys žaidžia prieš mokytoją“. Šarūnas šią etiketę bandė nubraukti. Kaip pačiam atrodo?
– Na jis mano mentorius, guru. Be jo aš čia nesėdėčiau. Visą gyvenimą jam būsiu dėkingas už tai, ką jis man padarė.
– Įprastai Šarūnas būna emocingas, tačiau šiandien susidarė įspūdis, kad pačiam sproginėja emocijos.
– Man sproginėjo? Jūs dar nematėte manęs sproginėjančio. Tai paprasčiausios emocijos, vyksta rungtynės. Pažiūrėsiu iš šono, gal būsiu ramesnis kitą kartą. Bet kartais skaudu, kuomet būni šnekėjęs apie dalykus ir gauni 2+1.
– Lemiamu metu „Žalgirį“ į priekį patraukė ne etatiniai lyderiai. Ar jūsų pačio tai nenustebino?
– Nenustebino. Visais žaidėjais tikiu. Mes susikūrėme metimus ir juos laisvi turime mesti. Ąžuolas tikrai gali pataikyti, bet nenoriu, kad tai būtų stiprioji jo pusė.
– Wade‘as Baldwinas pelnė 34 taškus. Kodėl neveikė nuodai prieš jį?
– Daug taškų jis įmetė dėl mano kaltės, nes aš taip norėjau prieš jį gintis. Išlikti iš priekio ir duoti tuos tritaškius, bet kai pataikė tris, tai paskutinių dviejų nespėjau pataikyti. Pusė taškų įmetė man, o ne žaidėjams, nes jie darė tai, ko aš prašiau.
– Galbūt emocijos labiau sukilo po rungtynių?
– Kuomet įveiki Eurolygos čempionus, tai normalu, kad tokios emocijos yra. Pradėti 2–0 netikėta, prieš tai ir pats turėjau abejonių. Bet viskas dar priešakyje ir reikia toliau dirbti.
– Š. Jasikevičius kalbėjo, jog šiandien prisiminė pirmąjį jūsų trenerį, o jūs prieš tai dar užsiminėte. Jums irgi sukilo prisiminimai?
– Būtent. Galvojau namuose, kad mūsų treneris amžinatilsį Feliksas Mickevičius, kuris dabar gal viską stebi viršuje, būtų žiauriai laimingas matydamas mus čia „Žalgirio“ arenoje treniruojančius Eurolygos komandas. Neįtikėtina. Didelė pagarba jam, kad tokius mus užaugino.
– Kaip jums atrodo gynėjų linijos progresas ir puolėjų linijos sinergija?
– Labai prašau žaidėjų, kad tas kamuolys judėtų. Šiandien rezultatyvių perdavimų gal kiek mažiau, nes varžovai viską keitėsi ir sunkiau tuomet. „Fenerbahce“ stipri komanda ir sunku juos užpulti. Nėra lengva, kuomet Nicolo Melli ir Mikaelis Jantunenas žaidžia vidurio puolėjo pozicijoje. Noriu, kad tie ledo ritulio perdavimai būtų. Kamuolys turi judėti iš vienos pusės į kitą ir matau, kad žaidėjai tuo jau tiki. Žinoma, lengviau tikėti kuomet laimi.
– Mosesas Wrightas į plakatą įklijavo Tariką Biberovičių. Nebuvo gaila buvusio auklėtinio?
– Visus žaidėjus pažįstu, smagu juos sutikti. O aikštelėje negaila. Įdėjo, bus proga pasijuokti. Bet grįžtant prieš Moseso, jūs visi jį giriate puolime, bet man jo reikia daugiau gynyboje. Dar pasikartosiu ir sakysiu. Kai yra gerai, noriu dar žymiai geriau.
– Ar anksčiau galėtoje pagalvoti, kad pirmą mūšį su bičiuliu laimėsite būtent jūs?
– Tikrai net negalvojau ir nesvajojau, kad net bus toks mūšis. Prieš kelis mėnesius būtumėte pasakę, kad aš čia sėdėsiu po pergalės prieš Šarą, tai paklausčiau, ką jūs čia šnekate.
Tomas MasiulisŠarūnas JasikevičiusKauno Žalgiris
