„Barcelona“ ilgesniam laikui neteko vieno svarbiausių savo gynėjų

Klubas išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad Nicolas Laprovittola be krepšinio praleisti turės artimiausias tris savaites. 35-erių gynėjas kenčia dešiniosios kirkšnies skausmus.
Traumą, dėl kurios jis nežais didžiąją dalį spalio, jis patyrė penktadienio mače su Atėnų „Panathinaikos“.
N. Laprovittola buvo antras pagal rezultatyvumą komandoje, rungtynes baigęs su 15 taškų (4/8 trit.), 9 rezultatyviais perdavimais ir 21 naudingumo balu savo sąskaitoje.
Visą praėjusį sezoną „Barcos“ gynėjas praleido dėl sunkios traumos, kai spalio pabaigoje jam buvo plyšę ir kryžminiai dešiniojo kelio raiščiai, ir trūkęs to paties kelio meniskas.