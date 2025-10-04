Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

„Neptūno“ ir „Nevėžio“ rungtynėse – konfliktas tarp fanų ir apsaugos

2025 m. spalio 4 d. 19:36
Lrytas.lt
Video
Gedimino Petrausko sugrįžimo į Kėdainius rungtynių metu užfiksuotas konfliktas tarp Klaipėdos „Neptūno“ fanų ir arenos apsaugos.
Daugiau nuotraukų (1)
Internete patalpintas video įrašas, kuriame matosi, kaip apsauga bando sutvardyti pusnuogį vyrą, kuris priešinasi sulaikomas.
Po kiek laiko į konfliktą atbėga ir keletas vyrų, kurie išvaduoja saviškį iš apsaugos gniaužtų. Galima matyti, kaip vienas iš vyrų ranka smogia vienam iš apsaugos darbuotojų.
Tuomet konfliktas nurimsta ir vyrai išsiskirsto. Pagal video įraše matomą švieslentę galima spręsti, kad konfliktas įvyko per televizijos minutęs pertraukėlę pirmajame kėlinyje.
Konflikto vaizdo įrašas:
Klaipėdos NeptūnasKėdainių NevėžisLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.