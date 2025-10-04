„Neptūno“ ir „Nevėžio“ rungtynėse – konfliktas tarp fanų ir apsaugos

Internete patalpintas video įrašas, kuriame matosi, kaip apsauga bando sutvardyti pusnuogį vyrą, kuris priešinasi sulaikomas.
Po kiek laiko į konfliktą atbėga ir keletas vyrų, kurie išvaduoja saviškį iš apsaugos gniaužtų. Galima matyti, kaip vienas iš vyrų ranka smogia vienam iš apsaugos darbuotojų.
Tuomet konfliktas nurimsta ir vyrai išsiskirsto. Pagal video įraše matomą švieslentę galima spręsti, kad konfliktas įvyko per televizijos minutęs pertraukėlę pirmajame kėlinyje.
Konflikto vaizdo įrašas: