Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
97
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
80
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
78
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
89
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
77
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
SportasKrepšinis

Arabų Emyratų sporto vadovas: „Įsivaizduokite rungtynes tarp Rusijos ir Ukrainos, visi sustotų ir žiūrėtų“ Prakalbo ir apie žmonių teises

2025 m. spalio 4 d. 16:34
Lrytas.lt
Šiemet Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) dar labiau prasiskverbė į sporto pasaulį, kai prie Eurolygos prisijungė Dubajaus komanda. Iškart po pirmųjų šios ekipos rungtynių namų arenoje ten vėliau vyko ir NBA ikisezoninis mačas tarp „New York Knicks“ ir „Philadelphia 76ers“.
Daugiau nuotraukų (1)
Faktinis JAE sporto investicijų vadovas Mohamedas Khalifa Al Mubarakas, einantis Abu Dabio Kultūros ir turizmo departamento vadovo pareigas, mano, kad dažnai sulaukiamas kritikos argumentas, kad valstybė taip naudojasi sportu, kad nukreiptų dėmesį nuo žmogaus teisių pažeidimų ir kitų problemų šalyje, yra neteisingas.
Jis net panaudojo Rusijos ir Ukrainos karo kortą, kad paaiškintų savo požiūrį.
Interviu metu žymus Prancūzijos sporto žurnalistas Yoannas Ohnona, dirbantis „L'Equipe“, paklausė, ar jis mano tą patį, ką mano ir istorikai, su kuriais kalbėjo žurnalistas, sakantys, kad sportas šioje šalyje naudojamas minkštosios galios tikslais.
„Statyčiau, kad tie istorikai nebuvo iš čia, – šypsodamasis sakė jis. – Aišku, sportas daugeliu aspektų atlieka minkštosios galios vaidmenį, tačiau ne tai turima galvoje. Įsivaizduokite šiandien mačą tarp Rusijos ir Ukrainos. Visi 90 minučių sustotų ir žiūrėtų. Tokioje pertraukoje būtų viltis, kad abi stovyklos gali susitarti ir kad visa tai galiu būti veidrodžiu to, kokia turėtų būti mūsų visuomenė.
Olimpinių žaidynių ir sporto pagrindas yra suvienyti žmones.  Norime, kad sportas ir kultūra būtų mūsų socialinio gyvenimo dalimi. Paimkime krepšinį – iki mūsų partnerystę su NBA jis čia nebuvo žaidžiamas. Buvo tik futbolas ir nacionaliniai sportai kaip džiudžitsu ar mutaraha imtynės. Su „NBA Jr.“ program pasiekėme 20,000 vaikų, 50% jų buvo mergaitės. Sukuriame galimybes ir darbo vietas.“
Iškart po to M. K. Al Mubarakas buvo paklaustas ir apie žmogaus teisių pažeidimus šalyje.
„Human Rights Watch“ teigimu, JAE kitokios socialinės orientacijos žmonės, vyrai turi įstatyminę teisę namuose „disciplinuoti“ moteris „priimtinu lygiu“, o įstatymai nedraudžia vyrams žmonų prievartauti būnant santuokoje. Tarptautinė organizacija pažymi, kad nuolat yra išnaudojami migrantai, dažnai dėl itin sudėtingų sąlygų darbo metu tiesiog mirštantys.
Praėjusiais metais šalyje buvo nuteisti 44 žmogaus teisių gynėjai: 4 iš jų gavo 15 metų kalėjime, o likę 40 – verdiktus kalėjimui iki gyvos galvos.
„Man žmogaus teisės yra kažkas universalaus. Čia, Emyratuose, aš manau, kad mes tą teisę gerbiame, – teigė šalies turizmo atstovas. – Bet kokiu atveju mes nuolat įstatymais ir potvarkiais stengiamės tobulinti dalykus. Mes nedarome to dėl kažko kito, o dėl savęs. Kaip ir su Abrahamičiaus rūmais (red. – iškilmingas pastatas Abu Dabyje), mes tai darome dėl teisingų priežasčių: švęsti visas religijas ir identitetus.“
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE)žmogaus teisėsminkštoji galia
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.