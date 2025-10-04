Faktinis JAE sporto investicijų vadovas Mohamedas Khalifa Al Mubarakas, einantis Abu Dabio Kultūros ir turizmo departamento vadovo pareigas, mano, kad dažnai sulaukiamas kritikos argumentas, kad valstybė taip naudojasi sportu, kad nukreiptų dėmesį nuo žmogaus teisių pažeidimų ir kitų problemų šalyje, yra neteisingas.
Jis net panaudojo Rusijos ir Ukrainos karo kortą, kad paaiškintų savo požiūrį.
Interviu metu žymus Prancūzijos sporto žurnalistas Yoannas Ohnona, dirbantis „L'Equipe“, paklausė, ar jis mano tą patį, ką mano ir istorikai, su kuriais kalbėjo žurnalistas, sakantys, kad sportas šioje šalyje naudojamas minkštosios galios tikslais.
„Statyčiau, kad tie istorikai nebuvo iš čia, – šypsodamasis sakė jis. – Aišku, sportas daugeliu aspektų atlieka minkštosios galios vaidmenį, tačiau ne tai turima galvoje. Įsivaizduokite šiandien mačą tarp Rusijos ir Ukrainos. Visi 90 minučių sustotų ir žiūrėtų. Tokioje pertraukoje būtų viltis, kad abi stovyklos gali susitarti ir kad visa tai galiu būti veidrodžiu to, kokia turėtų būti mūsų visuomenė.
Olimpinių žaidynių ir sporto pagrindas yra suvienyti žmones. Norime, kad sportas ir kultūra būtų mūsų socialinio gyvenimo dalimi. Paimkime krepšinį – iki mūsų partnerystę su NBA jis čia nebuvo žaidžiamas. Buvo tik futbolas ir nacionaliniai sportai kaip džiudžitsu ar mutaraha imtynės. Su „NBA Jr.“ program pasiekėme 20,000 vaikų, 50% jų buvo mergaitės. Sukuriame galimybes ir darbo vietas.“
Iškart po to M. K. Al Mubarakas buvo paklaustas ir apie žmogaus teisių pažeidimus šalyje.
„Human Rights Watch“ teigimu, JAE kitokios socialinės orientacijos žmonės, vyrai turi įstatyminę teisę namuose „disciplinuoti“ moteris „priimtinu lygiu“, o įstatymai nedraudžia vyrams žmonų prievartauti būnant santuokoje. Tarptautinė organizacija pažymi, kad nuolat yra išnaudojami migrantai, dažnai dėl itin sudėtingų sąlygų darbo metu tiesiog mirštantys.
Praėjusiais metais šalyje buvo nuteisti 44 žmogaus teisių gynėjai: 4 iš jų gavo 15 metų kalėjime, o likę 40 – verdiktus kalėjimui iki gyvos galvos.
„Man žmogaus teisės yra kažkas universalaus. Čia, Emyratuose, aš manau, kad mes tą teisę gerbiame, – teigė šalies turizmo atstovas. – Bet kokiu atveju mes nuolat įstatymais ir potvarkiais stengiamės tobulinti dalykus. Mes nedarome to dėl kažko kito, o dėl savęs. Kaip ir su Abrahamičiaus rūmais (red. – iškilmingas pastatas Abu Dabyje), mes tai darome dėl teisingų priežasčių: švęsti visas religijas ir identitetus.“
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE)žmogaus teisėsminkštoji galia
