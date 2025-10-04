Eurolygos lietuviai. „Šakotas“ L. Birutis, akimirksniu pritapęs Ą. Tubelis ir sutrikdytas I. Brazdeikis

Antrąją pergalę iškovojusiame Kauno „Žalgiryje“ pirmųjų minučių lyderiu vėl tapo Laurynas Birutis, užtikrintai žaidė Ąžuolas Tubelis, o sunkiausiu metu svarų žodį tarė Lietuvos čempionų kapitonas Edgaras Ulanovas.
Penktadienį po ketverių su puse metų pertraukos Eurolygoje žaidė Mantas Rubštavičius, šį sezoną vis dar be taškų lieka Deividas Sirvydis, o Mariui Grigoniui neužteko vietos Atėnų „Panathinaikos“ dvyliktuke.
Ąžuolas Tubelis **
8 taškai (0/1 dvitaškio, 2/4 tritaškių, 2/2 baudų), 4 atk.kam., 3 praž. per 23,5 min.
„Žalgiris“ (2-0) namie nugalėjo Stambulo „Fenerbahce“ (1-1) 84:81.
Ą.Tubelis jau pirmąją Eurolygos savaitę jaučiasi lyg būtų turnyro senbuvis. Penktadienį jis į aikštę įėjo pirmojo kėlinio viduryje, po reklaminės pertraukėlės, žaidė kantriai ir brandžiai, pirmojo kėlinio pabaigoje baudos metimais pelnė du taškus.
Garsiausius jam skirtus plojimus puolėjas išgirdo, kai trečiajame kėlinyje, komandos puolimui sulėtėjus ir įžaidėjams pritrūkus minčių, pataikė du paeiliui beveik priverstinius tritaškius. Po antrojo iš taiklių Ą.Tubelio metimų rezultatas tapo 65:51.
Labai sunkias minutes Ą.Tubelis išgyveno ketvirtajame kėlinyje. Žalgiriečiams nesėkmingai pasikeitus dengiamaisiais, Ą.Tubelis vis atsidurdavo prieš W.Baldwiną. Tai baigdavosi taškais į Kauno komandos krepšį ir „Fenerbahçe“ išlygino (72:72), o paskui pirmą kartą rungtynėse persvėrė rezultatą (74:75).
Visgi „Žalgiris“ besivejančio vaidmenyje buvo tik du kartus (74:75 ir 76:77) ir sunkiausiomis akimirkomis nekrūptelėjo.
Laurynas Birutis **
9 taškai (4/5 dvitaškių, 1/3 baudų), 3 atk.kam. per 12 min.
Vėl rungtynes starto penkete pradėjęs L.Birutis antrą kartą paeiliui tapo pagrindiniu „Žalgirio“ pirmųjų minučių puolimo ginklu. Jis sėkmingai užsiimdavo padėtį po varžovų krepšiu, tiksliai žaidė du prieš du, tvirtai rankose laikė kamuolį ir iki pirmojo keitimo 5-ąją min. surinko 7 taškus („Žalgiris“ tuo metu, po L.Biručio dėjimo, pirmavo 13:7). Taškų galėjo būti ir daugiau, bet vidurio puolėjas netaikliai mėtė baudas.
Tai nebuvo vienintelis trūkumas. Pirmojo kėlinio viduryje L.Birutis prarado savitvardą, kai teisėjai grumiantis dėl kamuolio po krepšiu nepastebėjo aiškios varžovo pražangos, o žalgirietis, nusprendęs atsiskaityti pats, pernelyg šiurkščiai sustabdė Kh.Birchą ir gavo nesportinę pražangą.
Savoje baudos aikštelėje L.Birutis buvo lyg šakotas medis, o mesti į „Žalgirio“ krepšį bandydavę varžovai nuolat susipainiodavo tarp plačiai išskleistų L.Biručio šakų. Net jei vidurio puolėjas neblokuodavo metimo, ilgomis rankomis labai apsunkindavo galimybes mesti ir kamuolys dažniausiai atsitrenkdavo į lanką.
Nors aukščiausias žalgirietis žaidė patikimai, treneris T.Masiulis ketvirtajame kėlinyje jo į aikštę neleido.
Edgaras Ulanovas **
7 taškai (0/1 dvitaškio, 1/2 tritaškių, 4/5 baudų), 4 atk.kam., 4 rez.perd., 4 išpr.praž., 4 praž.
„Žalgirio“ kapitonas į aikštę pirmą kartą įėjo 6-ąją minutę. Pirmojoje rungtynių pusėje E.Ulanovas nesistengė žaisti individualiai, bet buvo puikus atakų lipdantis elementas, tiksliai atliko užduotis gindamasis.
E.Ulanovas visus taškus pelnė ketvirtajame kėlinyje. Jis dukart pergudravęs varžovus privertė juos prasižengti ir pataikė baudos metimus, o priešpaskutinę minutę tritaškiu persvėrė rezultatą 79:77. Tada, kai reikėjo labiausiai, E.Ulanovas buvo ten, kur jo reikėjo.
Tadas Sedekerskis *
11 taškų (2/3 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 1/2 baudų), 7 atk.kam. per 24 min.
„Baskonia“ (0-2) išvykoje pralaimėjo Vilerbano ASVEL (1-1) 95:102.
Starto penkete rungtynes pradėjęs „Baskonia“ kapitonas ir pasistumdydavo baudos aikštelėse, ir atsitraukdavo už tritaškio linijos, bet padrikai vykusiose rungtynėse daugiau stebėjo, kaip siaučia komandos draugai, negu pats pabaigdavo atakas.
T.Sedekerskis pelnė taškus visuose keturiuose kėliniuose, tačiau likus žaisti 30 sek., Vitorijos komandai atsiliekant 92:98, pataikė tik vieną iš dviejų baudos metimų.
Vitorijos komanda pirmajame kėlinyje pirmavo 26:13, bet išbarstė pranašumą, o po pertraukos jau ASVEL ilgai turėjo dviženklę persvarą.
Arnas Butkevičius
3 taškai (0/1 dvitaškio, 1/1 tritaškio), 4 atk.kam., 3 rez.perd., 3 praž. per 19 min.
„Žalgirio“ puolėjas jau 3-iąją minutę pakeitė I.Brazdeikį, bet penketo nesustiprino ir 6-ąją minutę prasižengė antrąjį kartą. A.Butkevičius nebuvo aktyvus komandai puolant, gindamasis taip pat nebuvo stiprioji grandis, bet likus žaisti 46 sek. jis iš aikštės kampo pataikė pamišusį „butkevičišką“ tritaškį, po kurio rezultatas tapo 82:79.
Mantas Rubštavičius
0 taškų (0 metimų) per 4,5 min.
Kauno komandoje penktadienį žaidė visi dvylika krepšininkų. Tarp jų – per pirmąsias rungtynes nuo suolo nepakeltas M.Rubštavičius.
Per antrąsias rungtynes jis į aikštę pirmą kartą buvo įleistas likus 31 sek. iki pirmojo kėlinio pabaigos, po to trumpai žaidė antrojo kėlinio pradžioje ir ketvirtajame kėlinyje. Po ketverių su puse metų į Eurolygą grįžęs krepšininkas nesijautė kaip naujokas, bet ir pavojaus varžovams nekėlė.
M.Rubštavičius iki šio penktadienio Eurolygoje žaidė vienerias rungtynes – 2021 metų balandį.
Deividas Sirvydis
0 taškų (0/1 dvitaškio, 0/1 tritaškio) per 5 min.
Savęs vis dar nerandantis metikas ženklo eiti į aikštę laukė iki 13-osios minutės. D.Sirvydis greitai gavo kamuolį būdamas geroje padėtyje, bet pirmasis metimas tikslo nepasiekė.
Po pertraukos T.Masiulis šio žaidėjo į aikštę nebeleido. D.Sirvydis šį sezoną kol kas nepelnė nė taško. Visi keturi jo metimai buvo netaiklūs.
Ignas Brazdeikis
0 taškų (0/1 dvitaškio), 3 kl. per 7,5 min.
Kanados lietuviui rungtynės susiklostė klaikiai. Nors jis pirmą kartą šį sezoną pateko į „Žalgirio“ starto penketą, buvo pakeistas jau trečiąją minutę nieko nenuveikęs. Antrojo kėlinio antrojoje pusėje I.Brazdeikis bergždžiai ieškojo gerų atakos variantų, o po vienintelio jo metimo kamuolys vos nuskriejo iki lanko ir puolėjas tučtuojau buvo pakeistas.
I.Brazdeikis gavo dar vieną galimybę ketvirtojo kėlinio pradžioje, bet pasižymėjo tik tuo, kad triskart paeiliui šiurkščiai suklydo: pirmą kartą – gindamasis, paskui du kartus – puldamas. Po košmariško žalgiriečio tarpsnio, Kauno komandos pranašumas sumažėjo iki 5 taškų (69:64).
Nežaidė
Atėnų „Panathinaikos“ gynėjui Mariui Grigoniui nesėkmingai pasirodžius pirmosiose rungtynėse, penktadienį treneris E.Atamanas neįtraukė jo į dvyliktuką per antrąsias rungtynes. „Panathinaikos“ (1-1) antrajame ture namie pralaimėjo „Barcelona“ (1-1) komandai 96:103.
Donatas Motiejūnas ketvirtadienį perėjo iš „Monaco“ į Belgrado „Crvena Zvezda“ komandą, bet šiame ture dar nežaidė. „Crvena Zvezda“ (0-2) išvykoje 88:97 pralaimėjo Miuncheno „Bayern“ (1-1) ekipai, kuriai negali padėti per Europos pirmenybes sunkią traumą patyręs Rokas Jokubaitis.
Kauno ŽalgirisEdgaras UlanovasIgnas Brazdeikis
