Sportas Krepšinis

Gargžduose – beviltiškas Jonavos pralaimėjimas

2025 m. spalio 4 d. 21:21
Lrytas.lt
Dviejų Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia Betsson, turnyrinės lentelės gale buvusių komandų rungtynėse – netikėtas rezultatas.
Nuo pat pradžių įspūdingu skirtumu pirmavę Gargždų „Gargždai“ nepaliko jokių vilčių „Jonavai-Hipocredit“ ir juos sutriuškino 27 taškų skirtumu – 103:73 (32:8, 27:21, 21:23, 23:21), iškovodami savo pirmąją pergalę aukščiausioje Lietuvos krepšinio lygoje.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo dvigubą dublį užfiksavęs Džiugas Slavinskas. Jo sąskaitoje – 17 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 24 naudingumo balai.
Solidžiu žaidimu prisidėjo Benas Griciūnas, pelnęs 16 taškų ir sugriebęs 8 kamuolius bei surinkęs 20 naudingumo balų. 15 taškų, 6 atkovotus kamuolius ir 21 naudingumo balą užfiksavo „Gargždų“ legionierius Brandonas Horvathas.
Jonavos komandoje tik du žaidėjai pelnė dviženklį taškų skaičių. Lukas Kreišmontas pelnė 17 taškų ir atkovojo 8 kamuolius, islandas Hilmaras Henningssonas pelnė 10 taškų.
Gargždų komandoje pasižymėjo visi aikštelėje pasirodę krepšininkai. Ant parketo nežengė tik Paulius Petrilevičius.
